Kayıp Santa Yolu'nda Vefa Yürüyüşü: Necmettin Yılmaz Anıldı

Gümüşhane'nin doğa ve tarih turizminin öne çıkan mirası Santa Harabeleri, bu hafta sonu anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. GÜDAK organizasyonunda düzenlenen yürüyüş, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Gümüşhaneli öğretmen Necmettin Yılmaz anısına gerçekleştirildi.

Etkinlik ve katılımcılar

Yürüyüşe; Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Vali Yardımcısı Muhammed Deniz Kılınç, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bilal Sarıdoğan dahil olmak üzere toplam 55 kişilik heyet katıldı. Katılımcılar, doğa ve tarihin iç içe geçtiği parkurda yaklaşık 10 kilometrelik parkuru yürüdü.

Yürüyüş rotası ve doğa

İşhanlı Mahallesi'nden başlayan yürüyüş, taş döşeli tarihi patikalar, göğe uzanan ağaçlarla kaplı ormanlık alanlar ve Ayene Mevkii'ndeki tarihi köprüyle devam etti. Katılımcılar burada fotoğraf molası verdi, ardından parkurun alt kısmına geçip Binatlı Mahallesi'ne ulaştı. Tüm etaplarda patika yollar kullanıldı; ekip daha sonra araç yolunu takip ederek Piştoflu Mahallesi'ne kadar yürüyüp 10 kilometrelik parkuru tamamladı.

Katılımcıların izlenimleri

Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi Ayşe Çelik, 'Konyalıyım. Gümüşhane’ye öğrenci olarak geldim. Bugün de 24 Kasım Öğretmenler Günü adına Santa Harabelerinde bir yürüyüş vardı. Hem öğretmenlerimizin gününü değerlendirmek hem de şehit öğretmenimizin anısına buraya yürüyüşe geldik... Burası yeşilliğe doyduğumuz, temiz havayla ciğerlerimizin rahatladığı bir ortamdı. Çok mutlu olduk, çok eğlendik' diye konuştu.

Bir diğer öğrenci Meryem Melisa Denizoğlu ise, 'Gümüşhane’ye okumaya geldim. İlk defa buraya geldim. Parkur çok zevkliydi, çok sevdim. Yürüyüş ilk başta çok ferah gitti ama gelirken biraz yoruldum. Parkurda şelaleleri gördük, köprüler vardı, doğanın yeşilliği çok güzeldi' ifadelerini kullandı.

Dr. Ramazan Can, 'Bugün burada Santa’da şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz ve tüm öğretmenlerimiz için yürüdük. Tarihi bir mekan olan Santa ve doğayla beraberdik. Yaklaşık 8 kilometrelik rotamız vardı. Parkur gayet güzeldi. Hem tarih hem de doğa iç içe' değerlendirmesinde bulundu.

GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut da, 'Bugün şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz başta olmak üzere bütün öğretmenlerimiz adına yürüyüş yaptık. Kayıp Santa Yolunu yürüdük. Son 3 yıldır bu parkuru yürüyoruz... Tarihin her türünü burada gördük, doğayı da gördük. İç içe olması bizi çok daha mutlu etti' dedi.

Santa Harabeleri hakkında

'Vadideki cennet' ve 'Doğa ve tarihin kucaklaştığı yer' olarak anılan Santa Harabeleri, yüzlerce yıllık taş yapıları, kiliseleri, çeşmeleri ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Kimi kaynaklara göre 17. yüzyılda, kimi kaynaklara göre daha eski tarihlerde kurulduğu belirtilen ve 7 mahalleden oluşan Santa, dönemin sivil mimari özelliklerini yansıtan tek ve iki katlı evleri, okulları, şelaleleri ve tarihi köprüleriyle ziyaretçilerine zamanda yolculuk hissi sunuyor.

Etkinlik, hem şehit öğretmen anısına saygı duruşu hem de Santa'nın eşsiz doğa ve tarih dokusunun tanıtımı açısından katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşattı.

