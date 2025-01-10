Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı Başvuruları Başladı!

Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na Başvurular Başlıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 23 Şubat'ta yapılacak olan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı ile ilgili önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Sınav başvurularının, 16 Ocak 2025 tarihine kadar yapılabileceği açıklanmıştır.

Adaylar İçin Başvuru Süreci

2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık) için başvurular 10-16 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden yapabilirler. Ayrıca, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması ile de işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Daha Fazla Bilgi İçin

Sınav ile ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan 2025-Kaymakamlık Sınavı Kılavuzunu inceleyebilirler.