Kaymakam Adem Öztürk'ten Yoğun Mesai: Sağlıklı Çocuk Elçi Programı ve Okul-Aile Ziyaretleri

Kaymakam Adem Öztürk'ten yoğun mesai

Sağlıklı Çocuk Elçi Programı ve okul ziyaretleri

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Sağlıklı Çocuk Elçi Programı'na katılarak öğrencilerle buluştu.

Programda öğrencilerin hazırladığı sunumları dinleyen Öztürk, etkinlik sonunda öğrencilere belgelerini takdim etti. Etkinlik; sağlıklı yaşam ve çocukların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalarla dikkat çekti.

Daha sonra Kaymakam Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ile birlikte Bozüyük Zehra Ulusay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mustafa Şeker Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Aile ziyareti ve samimi sohbet

Günün sonunda Öztürk, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Akcan ile birlikte 2025 yılı aile ziyaretleri kapsamında bir aileyi ziyaret ederek samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Adem Öztürk yaptığı açıklamada: "Çocuklarımızla, okullarımızla ve ailelerimizle bir araya gelmek bizlere güç veriyor; ilçemiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

KAYMAKAM ADEM ÖZTÜRK'TEN YOĞUN MESAİ