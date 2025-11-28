Kaymakam Adem Öztürk'ten Yoğun Mesai: Sağlıklı Çocuk Elçi Programı ve Okul-Aile Ziyaretleri

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Sağlıklı Çocuk Elçi Programı'na katıldı, okulları ziyaret etti ve 2025 aile ziyaretleri kapsamında bir aileyle görüştü.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 11:55
Kaymakam Adem Öztürk'ten Yoğun Mesai: Sağlıklı Çocuk Elçi Programı ve Okul-Aile Ziyaretleri

Kaymakam Adem Öztürk'ten yoğun mesai

Sağlıklı Çocuk Elçi Programı ve okul ziyaretleri

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Sağlıklı Çocuk Elçi Programı'na katılarak öğrencilerle buluştu.

Programda öğrencilerin hazırladığı sunumları dinleyen Öztürk, etkinlik sonunda öğrencilere belgelerini takdim etti. Etkinlik; sağlıklı yaşam ve çocukların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalarla dikkat çekti.

Daha sonra Kaymakam Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ile birlikte Bozüyük Zehra Ulusay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mustafa Şeker Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Aile ziyareti ve samimi sohbet

Günün sonunda Öztürk, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Akcan ile birlikte 2025 yılı aile ziyaretleri kapsamında bir aileyi ziyaret ederek samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Adem Öztürk yaptığı açıklamada: "Çocuklarımızla, okullarımızla ve ailelerimizle bir araya gelmek bizlere güç veriyor; ilçemiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

KAYMAKAM ADEM ÖZTÜRK'TEN YOĞUN MESAİ

KAYMAKAM ADEM ÖZTÜRK'TEN YOĞUN MESAİ

KAYMAKAM ADEM ÖZTÜRK'TEN YOĞUN MESAİ

İLGİLİ HABERLER

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi
2
Türk Telekom ve TÜBİTAK BİLGEM'den Yerli ve Milli Bulut Çözümü
3
Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?
4
Çeşme'de Tekne Yangını: 7 Özel Tekne Alevlere Teslim Oldu
5
Dr. Koçoğlu Uyardı: Doğada Yetişen Mantarlar Zehirli Olabilir
6
Trakya’nın Kuşlarını Halkalıyoruz Projesi Toplumsal Fayda Ödülü Aldı
7
Mehmet Akif Caddesi'nde İşgal Son: Kepez Zabıta Temizledi

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?