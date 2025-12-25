DOLAR
42,83 -0,06%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,8 -0,03%
BITCOIN
3.762.969,18 -0,36%

Kaymakam Ali Ekber Ateş 'Misafirim Kaymakamım'le Öğrenci Evlerinde

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, 'Misafirim Kaymakamım' projesi kapsamında 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin evlerine konuk oldu ve eğitim tavsiyeleri verdi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:09
Kaymakam Ali Ekber Ateş 'Misafirim Kaymakamım'le Öğrenci Evlerinde

Kaymakam Ali Ekber Ateş 'Misafirim Kaymakamım'le Öğrenci Evlerinde

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, 'Misafirim Kaymakamım' projesi kapsamında ortaokul ve lise öğrencilerinin evlerine konuk oldu. Ziyaretler, ilçede eğitim-öğretim bağlamında samimi bir diyalog ve rehberlik fırsatı sağladı.

Ziyaretin ayrıntıları

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde gerçekleştirilen projede Kaymakam Ateş, sekizinci sınıf öğrencisi Mikail Aydın ve on ikinci sınıf öğrencisi Kardelen Arıcı’nın ailelerine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Ateş, kendi tecrübelerini paylaşarak eğitim hayatlarına ilişkin yönlendirici tavsiyelerde bulundu.

Samimi bir atmosferde geçen görüşmelerde Kaymakam Ateş, öğrencilerin hedeflerini dinledi ve onlara gelecek planları konusunda moral verdi. Ziyaret sırasında öğrencilerin ailelerine de misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklama

Sultanhisar Kaymakamlığı tarafından konuya ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Kaymakamımız Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Erdinç Güner ve öğretmenlerimizin katılımlarıyla, Misafirim Kaymakamım projesi kapsamında öğrencilerimiz Mikail Aydın ve Kardelen Arıcı’nın ailelerine ziyaret gerçekleştirildi. Öğrenciler ile yakından ilgilenen kaymakamımız, öğrencilerimizle sohbet ederek hedeflerini dinledi ve eğitim-öğretim hayatlarında başarılar diledi"

SULTANHİSAR KAYMAKAMI ALİ EKBER ATEŞ, 'MİSAFİRİM KAYMAKAMIM' PROJESİ KAPSAMINDA 8. VE 12. SINIF...

SULTANHİSAR KAYMAKAMI ALİ EKBER ATEŞ, 'MİSAFİRİM KAYMAKAMIM' PROJESİ KAPSAMINDA 8. VE 12. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN EVLERİNE MİSAFİR OLDU.

SULTANHİSAR KAYMAKAMI ALİ EKBER ATEŞ, 'MİSAFİRİM KAYMAKAMIM' PROJESİ KAPSAMINDA 8. VE 12. SINIF...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsmet İnönü, Ölümünün 52’nci Yılında Anıtkabir’de Anıldı
2
Prof. Dr. Soner Solmaz: Kan Tahlili Hayat Kurtarabilir
3
Mersin'de Mobil Kuaför Aracı 30 Bin 711 Kişiye Ücretsiz Hizmet Verdi
4
Adana'da 21. Başkent KBB Günleri: Yüz Felcinde Rekonstrüksiyon
5
Nilüfer'de Beyin Sağlığı: Alzheimer, Demans ve Parkinson Uyarısı
6
A Takımı: Halkevi'nin 3D Animasyonu ile Afet Bilinci Anlatılacak
7
Kızılcapınar Camii'nde Çevre Düzenlemesi Tamamlandı

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması