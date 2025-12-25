Kaymakam Ali Ekber Ateş 'Misafirim Kaymakamım'le Öğrenci Evlerinde

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, 'Misafirim Kaymakamım' projesi kapsamında ortaokul ve lise öğrencilerinin evlerine konuk oldu. Ziyaretler, ilçede eğitim-öğretim bağlamında samimi bir diyalog ve rehberlik fırsatı sağladı.

Ziyaretin ayrıntıları

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde gerçekleştirilen projede Kaymakam Ateş, sekizinci sınıf öğrencisi Mikail Aydın ve on ikinci sınıf öğrencisi Kardelen Arıcı’nın ailelerine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Ateş, kendi tecrübelerini paylaşarak eğitim hayatlarına ilişkin yönlendirici tavsiyelerde bulundu.

Samimi bir atmosferde geçen görüşmelerde Kaymakam Ateş, öğrencilerin hedeflerini dinledi ve onlara gelecek planları konusunda moral verdi. Ziyaret sırasında öğrencilerin ailelerine de misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklama

Sultanhisar Kaymakamlığı tarafından konuya ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Kaymakamımız Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Erdinç Güner ve öğretmenlerimizin katılımlarıyla, Misafirim Kaymakamım projesi kapsamında öğrencilerimiz Mikail Aydın ve Kardelen Arıcı’nın ailelerine ziyaret gerçekleştirildi. Öğrenciler ile yakından ilgilenen kaymakamımız, öğrencilerimizle sohbet ederek hedeflerini dinledi ve eğitim-öğretim hayatlarında başarılar diledi"

SULTANHİSAR KAYMAKAMI ALİ EKBER ATEŞ, 'MİSAFİRİM KAYMAKAMIM' PROJESİ KAPSAMINDA 8. VE 12. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN EVLERİNE MİSAFİR OLDU.