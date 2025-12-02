Kaymakam Ali Sırmalı Bodrum Muhtarlarının Sorunlarını Dinledi

Kaymakam Ali Sırmalı'nın toplantısında Bodrum'un 56 mahallesinden muhtarlar altyapı, susuzluk ve asayiş sorunlarını ilgili kurumlara iletti.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 15:24
Kaymakam Ali Sırmalı muhtarlarla buluştu

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı tarafından düzenlenen muhtarlar toplantısında, ilçenin 56 mahallesinden gelen temsilciler altyapıdan susuzluğa, asayişten hizmet binalarına kadar biriken sorunları ilgili kurum yöneticilerine doğrudan aktardı. Toplantı Herodot Kültür Merkezinde gerçekleştirildi ve ilçe genelindeki sorunların çözümüne yönelik en kapsamlı görüşmelerden biri olarak dikkat çekti.

Katılımcılar

Toplantıya belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri, ilçe emniyet müdürü, jandarma komutanı, sahil güvenlik komutanı, kurum amirleri ile MUSKİ, İletişim firması, ADM Elektrik ve Bodrum'daki tüm mahalle muhtarları katıldı. Yaklaşık 40 muhtar söz alarak mahallelerindeki eksikleri ayrıntılı şekilde aktardı.

Muhtarların öncelikli talepleri

Muhtarlar özellikle altyapıdaki yetersizlikler, yaşanan susuzluk, yolların durumu, kurumlarla iletişim aksaklıkları ve mahallelere ulaşmayan hizmetlerden duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Her talep tek tek kayda alındı ve detaylı çözüm beklentileri paylaşıldı.

Kaymakam Sırmalı'dan anında talimat

Kaymakam Ali Sırmalı, muhtarların taleplerini not alarak ilgili birim müdürlerine anında talimat verdi ve çözüm süreçlerinin hızlandırılacağını belirtti. Sırmalı ayrıca Bodrum’a kazandırılması planlanan yeni hizmet binalarıyla ilgili muhtarlara bilgi verdi ve toplantıda "Sorunlar hızla çözülecek" mesajını vurguladı.

Asayiş uyarısı: Göçmen kaçakçılığına dikkat

İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, muhtarlara asayiş konusunda özellikle göçmen kaçakçılığına karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Darendeli, mahallelerde şüpheli görülen her durumun vakit kaybetmeden emniyete bildirilmesini istedi.

Takip ve düzenli değerlendirme

Toplantının sonunda Kaymakamlık, muhtarlardan gelen sorunların takip edileceğini ve benzer değerlendirme toplantılarının düzenli olarak sürdürüleceğini açıkladı.

