Kaymakam Kılıç Bedi ve Armutçuk'ta Köylülerle Buluştu

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Bedi ve Armutçuk köylerini ziyaret ederek muhtarlar ve vatandaşlarla talepleri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 10:50
Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Bedi ve Armutçuk köylerinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde köy halkıyla bir araya geldi.

Muhtarlar ve halkla samimi görüşme

Ziyaretler sırasında Armutçuk Köyü Muhtarı Ertuğrul Aykır ve Bedi Köyü Muhtarı Mustafa Tongur tarafından karşılanan Kaymakam Kılıç, köy konağında vatandaşlarla samimi bir ortamda sohbet etti.

Gündemde talepler ve çözüm odaklı çalışmalar

Kılıç, köy muhtarları ve vatandaşlar tarafından iletilen talepler ve sorunlar hakkında detaylı bilgi aldı. Ziyarette, köylülerin ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi yönünde kurumların yürüttüğü çalışmalara dikkat çekildi.

"Köylülerimizin yaşam kalitesini yükseltmek, kaynaklarımızı verimli ve nitelikli alanlarda değerlendirmek amacıyla tüm kurumlarımız çalışmalarını yüksek bir gayretle sürdürmeye devam etmektedir" dedi.

Ziyaret, köylülerle karşılıklı fikir alışverişi ve taleplerin iletilmesiyle sona erdi.

