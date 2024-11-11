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Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, 8. Yılında Sakarya'da Anıldı

Mardin'deki terör saldırısında şehit olan Kaymakam Safitürk, 8. yıldönümünde memleketi Sakarya'da anıldı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 12:36
Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, 8. Yılında Sakarya'da Anıldı

Kayıp Kahraman: Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk

Mardin'in Derik ilçesinde terör saldırısında görevi başında şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, şehadetinin 8. yılında memleketi Sakarya'da kabri başında anıldı.

Anma Törenine Katılım Yoğundu

Arifiye ilçesinde bulunan Neviye Mahallesi'ndeki kabristanda gerçekleştirilen anma programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İl Müftüsü Mehmet Aşık, Safitürk ve tüm şehitler için dua etti.

Duygusal Anlar ve Gül Bırakma Töreni

Program sonunda katılımcılar, şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk ve babası Asım Safitürk'ün mezarına gül bıraktı. Anma törenine katılanların arasında şehidin eşi Ayşegül, annesi Fatma Safitürk ve ailesi de yer aldı.

Protokol Üyeleri ve Vatandaşların Katılımı

Anma törenine, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Burak Erken, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Mardin'in Derik ilçesindeki terör saldırısında görevi başında şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih...

Mardin'in Derik ilçesindeki terör saldırısında görevi başında şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, şehadetinin 8. yılında memleketi Sakarya'daki kabri başında anıldı. Anma törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş (sağ 2) da katıldı.

Mardin'in Derik ilçesindeki terör saldırısında görevi başında şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih...

Mardin'in Derik ilçesindeki terör saldırısında görevi başında şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, şehadetinin 8. yılında memleketi Sakarya'daki kabri başında anıldı. Anma törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş (sağ 2) da katıldı.

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