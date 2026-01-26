KAYMEK Bahar Dönemi Kurs Kayıtları Devam Ediyor

KAYMEK'in Sanat ve Mesleki Eğitim Bahar Dönemi kurs kayıtları 12 Ocak'ta başladı; başvurular www.kaymekonline.com ve 0 352 231 80 31 üzerinden, son tarih 1 Şubat 2026.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 12:32
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 12:32
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim, kültür sanat ve mesleki eğitim alanında hizmet veren kuruluşu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Sanat ve Mesleki Eğitim Bahar Dönemi kurs kayıtlarını sürdürüyor.

Kayıtlar, Kurs İçerikleri ve Başvuru

12 Ocak tarihinde başlayan bahar dönemi kursları, çocuklar ve gençler başta olmak üzere her yaş grubuna yönelik zengin içeriklerle sunuluyor. KAYMEK, Kayseri'deki 6’ncı üniversite olarak yeni yılda da hizmetlerini hız kesmeden sürdürüyor.

Kurslar, alanında uzman eğitmenler tarafından tamamen ücretsiz verilecek olup, kontenjanları sınırlı. Başvurular www.kaymekonline.com adresi üzerinden yapılabilecek. Ayrıntılı bilgi için vatandaşlar 0 352 231 80 31 numaralı telefondan ulaşabilir.

Kayıt işlemleri için son tarih 1 Şubat 2026 olarak açıklandı.

