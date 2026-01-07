Kayseri ambulansları 2025'te 174 bin kişiye hastane öncesi hizmet sundu

362 bin çağrı, 98 ambulans ve 1 helikopter ambulans ile yıl değerlendirildi

Dr. Figen Gürbeden, Kayseri Sağlık Hizmetleri Başkanı, 2025 yılında 362 bin acil yardım çağrısı aldıklarını ve 174 bin vatandaşa hastane öncesi sağlık hizmeti sunduklarını açıkladı.

Kayseri İl Ambulans Servisi olarak 60 istasyon, 836 personel, 98 kara ambulansı ve 1 helikopter ambulans ile hizmet verdiklerini söyleyen Gürbeden, yıl başında 86 olan ambulans sayısının ilave 12 ambulansla 98'e çıktığını belirtti.

Gürbeden, 2025 yılının hastane öncesi acil sağlık hizmetleri açısından çok yoğun geçtiğini vurguladı ve personelin ciddi kaza veya yaralanma olmadan görevlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Verilere göre alınan 362 bin çağrının 162 bin'ine ambulans görevlendirilmiş, bu görevlendirmelerde de 174 bin vatandaşımıza hastane öncesi sağlık hizmeti sunulmuş. Ayrıca 162 bin vakanın bin 22’si asılsız çağrı olarak kaydedildi. Gürbeden, zamanın kıymetli olduğunu hatırlatarak vatandaşlardan 112'yi gereksiz yere meşgul etmemelerini istedi.

Helikopter ambulansın yıl içinde 181 vakaya müdahale ettiğini aktaran Gürbeden, Türkiye'de 17 ilde helikopter ambulansla hizmet verildiğini ve Kayseri'deki helikopterin 2009'dan beri konuşlu olduğunu söyledi. Ayrıca 5 hastanın uçak ambulansla diğer illere nakledildiğini bildirdi.

2026 yılına yönelik planlara değinen Dr. Figen Gürbeden, hizmet içi eğitimlerin sürdürüleceğini ve Kayseri şehir merkezinde açılması planlanan 2 yeni istasyonun en kısa zamanda faaliyete geçirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

