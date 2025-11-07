Kayseri Bilim Merkezi'nde Ara Tatil: 24 Atölye ile Bilim Dolu 6 Gün

Kayseri Bilim Merkezi'nde Ara Tatil Bilimle Dolu

11-16 Kasım'da öğrencilere 24 atölye

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Bilim Merkezi, öğrencilerin ara tatillerini bilim dolu etkinliklerle değerlendirmeye hazırlanıyor.

11-16 Kasım tarihleri arasındaki ara tatili fırsat bilen merkez; öğrencilerin tatilde de yalnız kalmamasını sağlayarak, dinlenmelerine bilimle eşlik etmeyi hedefliyor.

Merkez, ara tatil kapsamında 6 gün sürecek programda farklı yaş gruplarına yönelik 24 bilimsel atölye düzenliyor. Astronomiden robotik kodlamaya, doğa bilimlerinden tasarım ve mühendisliğe kadar geniş bir yelpazede hazırlanan içerikler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde öğrencilere sunulacak.

Tüm etkinlikler ücretsiz olup, her atölye için önceden kayıt yapılması gerekiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ara tatilde öğrenmek, keşfetmek ve eğlenmek isteyen öğrencileri Kayseri Bilim Merkezi'ne davet ediyor. Detaylı bilgi ve kayıt için Kayseri Bilim Merkezi sosyal medya hesapları takip edilebilir.

