Kayseri Bilişim Akademisi'nde Öğretmen Adaylarına Robotik Kodlama Eğitimi

Kayseri Bilişim Akademisi, Erciyes Üniversitesi'nden öğretmen adaylarına 1 ay sürecek, haftada 2 saat robotik kodlama eğitimi veriyor; sensör teknolojileri ve ardunio uygulamaları işlenecek.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 10:27
Kayseri Bilişim Akademisi'nde Öğretmen Adaylarına Robotik Kodlama Eğitimi

Kayseri Bilişim Akademisi'nde öğretmen adaylarına robotik kodlama eğitimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilişim Akademisi hafta içi ve hafta sonu ücretsiz bilişim dersleri programını başlattı. Vizyoner projelerinden biri olan akademi, teknoloji alanında yetkin bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor.

Proje ve sorumluluklar

Akademi, Dr. Memduh Büyükkılıç’ın vizyonuyla hayata geçirilen çalışmalar kapsamında, Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilim ve Toplum Şube Müdürlüğü koordinasyonunda hizmet veriyor. Başlatılan ücretsiz derslerle bilgi teknolojileri eğitimleri yaygınlaştırılıyor.

Eğitim içeriği ve katılımcılar

Aylık paketler halinde devam edecek program çerçevesinde, Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü 2.sınıf öğrencileri ile matematik bölümü 2.sınıf öğrencileri için özel olarak düzenlenen robotik kodlama dersi gerçekleştirildi. Derslere katılan öğrenciler, 1 ay boyunca haftada 2 saat eğitim alarak kendilerini geliştirme fırsatı bulacak.

Eğitim programında sensör teknolojileri, ardunio uygulamaları ve robotik sistemler gibi güncel konular ele alınacak ve katılımcıların pratik becerileri desteklenecek.

