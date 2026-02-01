Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmeleri Karşılıklı Uzlaşıyla Tamamlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluşlarda yürütülen toplu iş sözleşmeleri, çalışan hakları gözetilerek karşılıklı uzlaşıyla tamamlandı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 23:07
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 23:07
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmeleri Karşılıklı Uzlaşıyla Tamamlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmeleri Karşılıklı Uzlaşıyla Tamamlandı

Süreç ve Kapsam

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri karşılıklı uzlaşıyla tamamlanmıştır. Süreçte çalışanların emeği, sosyal adalet ve ortak akıl öncelikli tutulmuştur.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kaymek A.Ş., Spor A.Ş., Erciyes A.Ş., KASKİ Genel Müdürlüğü personeli ile Hizmet-İş Sendikası arasında; Ulaşım A.Ş. personeli ile Öz Taşıma-İş Sendikası arasında; Kaymek ve KASKİ bünyesinde görev yapan güvenlik personeli ile Öz Güven-Sen Sendikası arasında toplu iş sözleşmelerinin imzalandığı bildirildi.

Ayrıca Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçe belediyelerinde görev yapan personellere yönelik yürütülen çalışmaların Büyükşehir Belediyemiz ile ilçe belediyelerimiz arasındaki koordinasyon ve uyum içerisinde tamamlandığı vurgulandı. Sürecin, çalışanların haklarını gözeten ve kurumlar arası iş birliğini esas alan bir anlayışla yönetildiği belirtildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç'ın, çalışan haklarını gözeten ve uyum kültürünü esas alan belediyecilik anlayışıyla tamamlanan bu anlaşmaların yerel yönetimlerde örnek bir yaklaşımı yansıttığı ifade edildi. Emeğiyle şehre değer katan tüm çalışma arkadaşlarına hayırlı olması temenni edildi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN YAPILAN AÇIKLAMADA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMELERİNİN...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN YAPILAN AÇIKLAMADA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMELERİNİN KARŞILIKLI UZLAŞIYLA TAMAMLANDIĞI BİLDİRİLDİ. AÇIKLAMADA, "KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİNİ ESAS ALAN BİR SÜREÇ YÖNETİLMİŞTİR" DENİLDİ.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN YAPILAN AÇIKLAMADA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMELERİNİN...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmeleri Karşılıklı Uzlaşıyla Tamamlandı
2
İsa Özbek, Aliağa Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Seçildi
3
Gaziantep’te deprem konutlarının yüzde 95’i tamamlandı — 12.333 hak sahibi teslim aldı
4
Özlem Çerçioğlu Oylarını Artırdı: Büyükşehirler Arasında İlk 10’da
5
Bağcılar 2025: Millet Bahçeleri, Kütüphane ve 36 Otoparkla Hizmet Yılı
6
Osmangazi'de Market Etiketlerine Zabıta Denetimi
7
Erdoğan: Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş alanına sahip ülkelerinden biri yaptık — Esenboğa 3. Pist Açıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları