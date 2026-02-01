Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmeleri Karşılıklı Uzlaşıyla Tamamlandı

Süreç ve Kapsam

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri karşılıklı uzlaşıyla tamamlanmıştır. Süreçte çalışanların emeği, sosyal adalet ve ortak akıl öncelikli tutulmuştur.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kaymek A.Ş., Spor A.Ş., Erciyes A.Ş., KASKİ Genel Müdürlüğü personeli ile Hizmet-İş Sendikası arasında; Ulaşım A.Ş. personeli ile Öz Taşıma-İş Sendikası arasında; Kaymek ve KASKİ bünyesinde görev yapan güvenlik personeli ile Öz Güven-Sen Sendikası arasında toplu iş sözleşmelerinin imzalandığı bildirildi.

Ayrıca Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçe belediyelerinde görev yapan personellere yönelik yürütülen çalışmaların Büyükşehir Belediyemiz ile ilçe belediyelerimiz arasındaki koordinasyon ve uyum içerisinde tamamlandığı vurgulandı. Sürecin, çalışanların haklarını gözeten ve kurumlar arası iş birliğini esas alan bir anlayışla yönetildiği belirtildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç'ın, çalışan haklarını gözeten ve uyum kültürünü esas alan belediyecilik anlayışıyla tamamlanan bu anlaşmaların yerel yönetimlerde örnek bir yaklaşımı yansıttığı ifade edildi. Emeğiyle şehre değer katan tüm çalışma arkadaşlarına hayırlı olması temenni edildi.

