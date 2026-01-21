Nazilli'de Kadınlar Güne Sporla Başlıyor: Sağlıklı Yaşam İçin Grup Eğitimleri

Nazilli'de Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi'nde yürütülen grup eğitimleriyle kadınlar güne sporla başlıyor; fizyoterapistler eşliğinde uygulamalı fiziksel aktivite danışmanlığı veriliyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 11:16
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 11:16
Aydın’ın Nazilli ilçesinde, grup çalışmalarıyla sağlıklı yaşam bilinci güçlendiriliyor. Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi çatısı altında düzenlenen etkinliklerde, fiziksel aktivitenin günlük yaşamın parçası olması için uygulamalı eğitimlere ağırlık veriliyor.

Uygulamalı Eğitim ve Fizyoterapist Desteği

Etkinlikler, alanında uzman fizyoterapistler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Katılımcılar günlük hayatta kolaylıkla uygulanabilecek temel egzersiz hareketleri konusunda bilgilendirildi; doğru hareket teknikleri uygulamalı olarak gösterildi ve birlikte yapıldı. Programda kas-iskelet sisteminin korunması, duruş bozukluklarının önlenmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik pratik öneriler sunuldu.

Amaç ve Toplumsal Etki

Çalışmaların temel hedefi, toplumda hareketli yaşam alışkanlığı oluşturmak ve bireyleri daha aktif bir yaşam tarzına yönlendirmek. Uzmanlar, fiziksel aktivitenin hem bedensel hem de ruhsal sağlık üzerindeki olumlu etkilerini vurgulayarak, sağlıklı yaşamın sürdürülebilir hale gelmesi için düzenli egzersizin önemine dikkat çekiyor.

Kurumsal Açıklama

"Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezinde fizyoterapistlerimiz tarafından grup eğitimlerimiz devam ediyor. Bu kapsamda Fizyoterapistlerimiz tarafından gruplarımıza ’Fiziksel Aktivite Danışmanlığı’ verildi. Danışmanlık sonrası uygulamalı olarak hareketler gösterilip, hareketler hep birlikte yapıldı"

