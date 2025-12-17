DOLAR
42,72 -0,05%
EURO
50,08 0,23%
ALTIN
5.929,54 -0,18%
BITCOIN
3.721.005,34 0,64%

Kayseri Büyükşehir'de Ağır Arama Kurtarma İçin Akreditasyon Eğitimleri Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, AFAD işbirliğiyle ağır arama kurtarma ekipleri için akreditasyon eğitimlerine başladı; şehir, dirençli şehir hedefinde önemli bir adım attı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 14:14
Kayseri Büyükşehir'de Ağır Arama Kurtarma İçin Akreditasyon Eğitimleri Başladı

Kayseri Büyükşehir'de Ağır Arama Kurtarma İçin Akreditasyon Eğitimleri Başladı

Büyükşehir ve AFAD ortaklığıyla şehir, afetlere karşı dayanıklılığını güçlendiriyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı çatısı altında, ağır arama kurtarma ekiplerinin oluşturulmasına yönelik ağır akreditasyon eylemi kapsamındaki eğitimler başlatıldı.

Eğitimlere Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Gonca Arın ile Büyükşehir personeli ve AFAD Kayseri İl Müdürlüğü görevlileri sunumlarla katıldı. Program, Kayseri'yi afetlere hazırlık ve dirençli şehir hedefi doğrultusunda ileri taşıyan bir adım olarak değerlendirildi.

Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmaları ve eğitimleri kesintisiz sürdürerek kentte dayanıklılığı artırmayı amaçlıyor. Bu çerçevede başlatılan akreditasyon süreci, kurumun yetkinliklerini genişletmesine hizmet edecek.

Eğitimlerin ilk safhasını tamamlayan Büyükşehir personeli, ağır arama kurtarma alanında yeni bir yeterliliği kuruma kazandırdı ve süreç ilerledikçe bu çalışmanın devam edeceği vurgulandı.

Mustafa Metin Kızılkan düzenlenen eğitimlere ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak ağır arama kurtarma ekiplerinin oluşumu konusunda AFAD il müdürlüğümüzün destekleri ile birlikte Büyükşehir Belediyemizin sağladığı imkânlarla ağır akreditasyon eylemini başlatmış bulunuyoruz."

Kızılkan, çalışmaların süreklilik arz edeceğini belirterek sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Şu anda AFAD’ın sağladığı imkânlar çerçevesinde ilk eğitimlerimizi aldık ve bu eğitim çalışmalarımız süreklilik arz edecek. Bu konuda katkı ve emeklerini bizden esirgemeyen büyükşehir belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz."

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen bu eğitimler, kentin afetlere karşı hazırlık kapasitesini artırmayı ve müdahale etkinliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI’NDA, AĞIR ARAMA KURTARMA EKİPLERİNİN...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI’NDA, AĞIR ARAMA KURTARMA EKİPLERİNİN OLUŞUMU KONUSUNDA AĞIR AKREDİTASYON EYLEMİ EĞİTİMLERİ BAŞLATILDI.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI’NDA, AĞIR ARAMA KURTARMA EKİPLERİNİN...

İLGİLİ HABERLER

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AFAD 16’ncı Kuruluş Yıl Dönümünü Eskişehir’de Kutladı
2
Bakanlık İnceleme Başlattı: Büyükçekmece Huzurevinde Şiddet İddiası
3
İstanbul’da Yeni Nesil Suç Örgütüne 4 Operasyon: 25 Gözaltı, Kadın Tetikçiler Yakalandı
4
Malatya'da CHP'li Ergül Günaydın Partisinden İstifa Etti
5
Afyonkarahisar'da jandarma 1 milyon 200 bin TL değerinde 2 bin 200 şişe kaçak parfüm ele geçirdi
6
Kayseri'de Heimlich manevrası: Sosyal medyadan öğrenen nakliyeci bebeği kurtardı
7
Aydın Köşk'te Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı, Araçlar Küle Döndü

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi