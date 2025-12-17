Kayseri Büyükşehir'de Ağır Arama Kurtarma İçin Akreditasyon Eğitimleri Başladı

Büyükşehir ve AFAD ortaklığıyla şehir, afetlere karşı dayanıklılığını güçlendiriyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı çatısı altında, ağır arama kurtarma ekiplerinin oluşturulmasına yönelik ağır akreditasyon eylemi kapsamındaki eğitimler başlatıldı.

Eğitimlere Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Gonca Arın ile Büyükşehir personeli ve AFAD Kayseri İl Müdürlüğü görevlileri sunumlarla katıldı. Program, Kayseri'yi afetlere hazırlık ve dirençli şehir hedefi doğrultusunda ileri taşıyan bir adım olarak değerlendirildi.

Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmaları ve eğitimleri kesintisiz sürdürerek kentte dayanıklılığı artırmayı amaçlıyor. Bu çerçevede başlatılan akreditasyon süreci, kurumun yetkinliklerini genişletmesine hizmet edecek.

Eğitimlerin ilk safhasını tamamlayan Büyükşehir personeli, ağır arama kurtarma alanında yeni bir yeterliliği kuruma kazandırdı ve süreç ilerledikçe bu çalışmanın devam edeceği vurgulandı.

Mustafa Metin Kızılkan düzenlenen eğitimlere ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak ağır arama kurtarma ekiplerinin oluşumu konusunda AFAD il müdürlüğümüzün destekleri ile birlikte Büyükşehir Belediyemizin sağladığı imkânlarla ağır akreditasyon eylemini başlatmış bulunuyoruz."

Kızılkan, çalışmaların süreklilik arz edeceğini belirterek sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Şu anda AFAD’ın sağladığı imkânlar çerçevesinde ilk eğitimlerimizi aldık ve bu eğitim çalışmalarımız süreklilik arz edecek. Bu konuda katkı ve emeklerini bizden esirgemeyen büyükşehir belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz."

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen bu eğitimler, kentin afetlere karşı hazırlık kapasitesini artırmayı ve müdahale etkinliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

