Kayseri Büyükşehir'den 2 milyon 160 bin TL'lik asfalt yatırımı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çevresi asfaltlanıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün yeni hizmet binası çevresinde sıcak asfalt serimi çalışmalarına başladı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmada, toplam maliyeti 2 milyon 160 bin TL olan proje kapsamında bin 200 ton sıcak asfalt kullanılacak. Yatırım, binanın çevresinin hizmete hazır hale getirilmesini amaçlıyor.

Belediye, şehir genelinde ulaşımı daha konforlu, düzenli ve güvenli kılmak için mevcut yolların bakım-onarımı ve yeni yol yapımının yanı sıra kurum ihtiyaçlarına yönelik asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise konuyla ilgili, "Ulaşımı daha rahat, düzenli ve güvenli hale getirebilmek için Kayseri’nin her köşesine dokunmaya, şehri geleceğe taşımak için projeler üretmeye devam ediyoruz. Bunun yanında hemşehrilerimize hizmet veren kamu kurumlarımızın ihtiyaçlarını da karşılama noktasında asfalt çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yapılan bu tür çalışmalar ve çevre düzenlemeleriyle şehrin estetik açıdan da daha modern bir görünüme kavuşmasını hedefliyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN YENİ HİZMET BİNASI ÇEVRESİNDE ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATTI. 2 MİLYON 160 BİN TL'LİK YATIRIMLA, TOPLAMDA BİN 200 TON SICAK ASFALT SERİLECEK.