Kayseri Büyükşehir'den 2 milyon 160 bin TL'lik asfalt yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çevresinde 2 milyon 160 bin TL'lik yatırımla bin 200 ton sıcak asfalt seriyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 14:30
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çevresi asfaltlanıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün yeni hizmet binası çevresinde sıcak asfalt serimi çalışmalarına başladı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmada, toplam maliyeti 2 milyon 160 bin TL olan proje kapsamında bin 200 ton sıcak asfalt kullanılacak. Yatırım, binanın çevresinin hizmete hazır hale getirilmesini amaçlıyor.

Belediye, şehir genelinde ulaşımı daha konforlu, düzenli ve güvenli kılmak için mevcut yolların bakım-onarımı ve yeni yol yapımının yanı sıra kurum ihtiyaçlarına yönelik asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise konuyla ilgili, "Ulaşımı daha rahat, düzenli ve güvenli hale getirebilmek için Kayseri’nin her köşesine dokunmaya, şehri geleceğe taşımak için projeler üretmeye devam ediyoruz. Bunun yanında hemşehrilerimize hizmet veren kamu kurumlarımızın ihtiyaçlarını da karşılama noktasında asfalt çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yapılan bu tür çalışmalar ve çevre düzenlemeleriyle şehrin estetik açıdan da daha modern bir görünüme kavuşmasını hedefliyor.

