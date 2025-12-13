DOLAR
Kayseri Büyükşehir'den 'Minik Şefler Mutfakta' — 20 Çocuğa Pasta Workshopu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi'nde Yerli Malı Haftası kapsamında 20 çocuğa Selin Özcurt ile pasta yapım atölyesi düzenledi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 13:47
Kayseri Büyükşehir'den 'Minik Şefler Mutfakta' — 20 Çocuğa Pasta Workshopu

Kayseri Büyükşehir'den 'Minik Şefler Mutfakta' etkinliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara yönelik kuruluşu Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu, Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlediği 'Minik Şefler Mutfakta' pasta yapımı etkinliğiyle miniklere unutulmaz bir gün yaşattı.

Etkinlik detayları

Kaytur Mutfak Sanatları Merkezi Kayseri Mutfak Akademisi eğitmen şefi Selin Özcurt eşliğinde, kayıt yaptırarak etkinliğe katılmaya hak kazanan 20 minik misafir pasta yapmanın püf noktalarını öğrendi. Şef kıyafetleriyle etkinliğe katılan çocuklar hem deneyimledi hem de keyifli anlar yaşadı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla altyapı ve imarın ötesinde insan odaklı projelerle toplumun sosyal hayatına katkı sağlamayı sürdürdüğünü vurguladı.

Selin Özcurt etkinlikle ilgili olarak, 'Minik şefleri bugün pastalarımızı yapmak için topladık, güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Amacımız çocuklarımızı mutlu etmek, Yerli Malı Haftası’nın önemini vurgulamak, çocuklarımızla yapabileceğimiz etkinliklerimizin ön plana çıkması' şeklinde konuştu.

Ebeveynlerin memnuniyeti

Etkinliğe veliler de katıldı. Velilerden Kübra Duru, 'Çok mutlu olduk. Etkinlik yapması, kendine dair bir şey yapması çok mutlu oldu. Kendi emeği olması daha da mutu etti. Zaten çok heyecanlıydı, bu günü iple çekiyordu ve beklediğimizden daha da güzel geçti. Tekrar olur inşallah, yine geliriz' diyerek memnuniyetini belirtti.

Mine isimli veli, Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'na sık geldiklerini söyleyerek, 'Kızımın o güzel parmaklarından pasta yemek bize de nasip olacak. Çok eğlendik, çok heyecanlıydık, çok güzeldi. Her şey için çok teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı.

Gamze Biçer ise Büyükşehir Belediyesi ve Şef Özcurt'a teşekkür ederek, oğlunun yaptığı pastanın onlar için en özel pasta olduğunu ve etkinlikten büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

