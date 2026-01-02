DOLAR
Kayseri Büyükşehir Kütüphaneleri 2025'te Neredeyse 2 Milyon Ziyaretçi Ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kütüphaneleri 2025'te 1.893.821 ziyaretçi ile neredeyse 2 milyon eşiğini geçerken, 346.215 kitap ödünç verildi ve 378.649 üye kaydedildi.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 15:20
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 15:20
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kütüphaneleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın "okuyan ve okutan şehir Kayseri" vizyonu doğrultusunda 2025 yılında yoğun ilgi gördü. Kent genelinde yürütülen projeler ve sağlanan desteklerle kütüphaneler, farklı yaş gruplarından kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Ziyaretçi ve Üyelik Verileri

2025 yılı itibarıyla belediyeye bağlı kütüphanelere yapılan ziyaret sayısı 1.893.821 olarak kaydedildi. Aynı yıl içerisinde kütüphanelerden toplam 346.215 kitap ödünç verilirken, toplam üye sayısı 378.649 oldu. Büyükşehir kütüphanelerinde bulunan toplam basılı kitap sayısı 214.893 olarak belirtilirken, toplam kişi kapasitesi ise 6.450 kişi düzeyinde bulundu.

2020-2025 döneminde kütüphanelere yapılan toplam ziyaret sayısı 10.534.233’e ulaştı ve bu süreçte kente 10 yeni kütüphane kazandırıldı.

Kütüphane Hizmetleri ve Yeni Yatırımlar

2025 yılında Mevlana Kütüphanesi hizmete açılırken, Altınoluk Kütüphanesi ise açılışa gün sayıyor. Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentte öğrenci dostu bir ortam oluşturmak amacıyla eğitim odaklı ücretsiz kurslar ve destekler sunmaya devam ediyor.

Kütüphanelerde sunulan hizmetler arasında ücretsiz internet ve bilgisayar odaları, üyelere yönelik ücretsiz fotokopi, şube hizmetleri kapsamında sabah ve öğle saatlerinde öğrencilere ücretsiz çay ve çorba imkânı ve diğer pek çok olanak yer alıyor. Ayrıca üyelik kartı sistemi, turnikeli geçiş sistemleri, emanet dolapları, TV izleme üniteleri, sesli çalışma alanları, satranç köşesi ve otomatlar gibi donatılar bulunuyor.

Büyükşehir, Bebek Kütüphanesi Projesi ile çocuk kütüphanelerinin sayısını artırmayı planlıyor ve böylece erken yaşta okuma alışkanlığını desteklemeye yönelik adımlar atılmaya devam edilecek.

