ADÜ ile Aydın Gençlik Müdürlüğü, Nazilli'de 2 Bloklu Yurt İçin Protokol İmzaladı

ADÜ ile Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında yurt protokolü

İmza töreni ve protokolün kapsamı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ile Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, öğrencilerin barınma imkanlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

İmza törenine ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Genel Sekreter V. Prof. Dr. Bertan Akyol ile Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe katıldı.

Protokol kapsamında; mülkiyeti Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne ait olan Aydın ili Nazilli ilçesinde yer alan taşınmaz üzerine, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşa edilen 2 öğrenci bloğu ve 1 sosyal tesisten oluşan yurt binası, hizmet süresi boyunca Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis edildi.

Rektör Kent'in değerlendirmesi

İmzalanan protokolün her iki kurum adına hayırlı olmasını temenni eden Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, bu iş birliğinin öğrencilerin barınma imkânlarının geliştirilmesine ve üniversite-kamu iş birliklerinin güçlendirilmesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

