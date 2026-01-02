Marmaris Devlet Hastanesi'nde Gerontoloji Atölyesi Başladı

Marmaris Devlet Hastanesi, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik önemli bir girişimi hayata geçirdi. Başlatılan Gerontoloji Atölyesi ile katılımcıların zihinsel ve fiziksel açıdan daha aktif bir yaşam sürmeleri amaçlanıyor.

Uygulama ve Hedefler

Atölye, Uzman Gerontolog Melek Yavuz Durak yönetiminde yürütülüyor. Program kapsamında katılımcılara yönelik bilişsel egzersizler, dikkat ve hafıza çalışmaları gibi zihinsel işlevleri destekleyici uygulamalar yapılıyor. Amaç, yaşlı bireylerin beyin fonksiyonlarını canlı tutmak ve günlük yaşama uyumlarını güçlendirmek.

Sağlık Takibi ve Bütüncül Yaklaşım

Atölye, yalnızca zihinsel değil fiziksel sağlığı da kapsayan bir yaklaşım izliyor. Katılımcıların sağlık durumları düzenli olarak takip ediliyor; her hafta vital bulguları kontrol edilmekte ve aylık olarak kan şekeri ölçümleri yapılmaktadır. Bu sayede uygulamalar kişisel sağlık ihtiyaçlarına göre destekleniyor.

Etkinlikler ve Sosyal Katılım

Programda günlük yaşam aktivitelerini destekleyecek şekilde planlanan egzersizlere yer veriliyor. Katılımcılar hem oturarak hem de basit hareketlerle gerçekleştirilen etkinliklerle beyin ve beden koordinasyonunu artırma fırsatı buluyor. Aynı zamanda grup çalışmalarıyla sosyal etkileşim güçlendiriliyor ve katılımcılar keyifli vakit geçiriyor.

Gerontoloji Atölyesi’nin temel amacı; yaşlı bireylerin zihinsel ve fiziksel kapasitelerini korumak, sosyal etkileşimlerini artırmak ve sağlıklı yaşlanma sürecine katkı sunmaktır.

