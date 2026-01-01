DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.965,27 -0,06%
BITCOIN
3.768.391,44 -0,08%

Esnafa Yeni Yıl Müjdesi: Kredilerde Faiz Yüzde 20'ye Düştü

AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü: Devlet destekli kredi faizleri yüzde 25'ten yüzde 20'ye düşürüldü; 1 Ocak 2026'da yürürlüğe giriyor.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 10:15
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 10:15
Esnafa Yeni Yıl Müjdesi: Kredilerde Faiz Yüzde 20'ye Düştü

Esnafa Yeni Yıl Müjdesi: Kredilerde Faiz Yüzde 20'ye Düştü

AYESOB Başkanı Künkcü'den kredi faiz indirimi açıklaması

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, esnafına yeni yıl öncesi müjde vererek devlet destekli kredi faizlerinde indirime gidildiğini duyurdu. Devlet destekli Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandırılan kredilerde faiz oranı yüzde 25’ten yüzde 20’ye çekildi.

1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemeyle, işini büyütmek, dükkan açmak veya araç ve ekipman almak isteyen esnaf ve sanatkarların finansman yükünün hafifletilmesi hedefleniyor. Artan maliyetler, yüksek girdi fiyatları ve finansmana erişimde yaşanan zorluklar göz önünde bulundurulduğunda bu adım esnaf camiasında memnuniyetle karşılandı.

Künkcü, konuya ilişkin olarak şunları söyledi: "Devletimizin esnaf ve sanatkarımıza verdiği destekler her zaman çok kıymetlidir. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandırılan kredilerde faiz oranının yüzde 25’ten yüzde 20’ye düşürülmesi, özellikle bu zorlu ekonomik süreçte esnafımızın nefes almasını sağlayacaktır. 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak bu düzenleme, yatırım yapmak isteyen, işini büyütmeyi planlayan esnafımız için önemli bir fırsattır."

Künkcü, faiz indiriminin sadece esnafı değil dolaylı olarak ekonomiyi de olumlu etkileyeceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Esnafımız güçlendikçe çarşı-pazar canlanacak, üretim ve istihdam artacaktır. Bu adım, hem esnafımıza hem de ülke ekonomimize katkı sağlayacaktır. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim."

AYDIN ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ (AYESOB) BAŞKANI MUHAMMET ALİ KÜNKCÜ, ESNAFINA YENİ YIL...

AYDIN ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ (AYESOB) BAŞKANI MUHAMMET ALİ KÜNKCÜ, ESNAFINA YENİ YIL MÜJDESİ VERDİ

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Kuğulu Park'ta 2026 Coşkusu
2
Altın 2026'da da Yatırımcısını Güldürecek
3
Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata yılbaşı gecesi ekipleri yalnız bırakmadı
4
Kocaeli Liseler Arası Münazara Çaylak Turnuvası: 'Bi’ Diyeceğim Var' Sahneye Çıktı
5
İstanbul Yeni Yıla Karla Uyandı: Sarıyer ve Yüksek Kesimler Beyaz Örtüyle Kaplandı
6
Yılmaz Tunç: Türkiye Filistin’in Yanında — Galata Köprüsü’ndeki Binlerce Kitle
7
Konya'da KONESOB'a Bağlı 84 Odanın Seçim Süreci Başlıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları