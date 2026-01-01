Esnafa Yeni Yıl Müjdesi: Kredilerde Faiz Yüzde 20'ye Düştü

AYESOB Başkanı Künkcü'den kredi faiz indirimi açıklaması

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, esnafına yeni yıl öncesi müjde vererek devlet destekli kredi faizlerinde indirime gidildiğini duyurdu. Devlet destekli Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandırılan kredilerde faiz oranı yüzde 25’ten yüzde 20’ye çekildi.

1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemeyle, işini büyütmek, dükkan açmak veya araç ve ekipman almak isteyen esnaf ve sanatkarların finansman yükünün hafifletilmesi hedefleniyor. Artan maliyetler, yüksek girdi fiyatları ve finansmana erişimde yaşanan zorluklar göz önünde bulundurulduğunda bu adım esnaf camiasında memnuniyetle karşılandı.

Künkcü, konuya ilişkin olarak şunları söyledi: "Devletimizin esnaf ve sanatkarımıza verdiği destekler her zaman çok kıymetlidir. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandırılan kredilerde faiz oranının yüzde 25’ten yüzde 20’ye düşürülmesi, özellikle bu zorlu ekonomik süreçte esnafımızın nefes almasını sağlayacaktır. 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak bu düzenleme, yatırım yapmak isteyen, işini büyütmeyi planlayan esnafımız için önemli bir fırsattır."

Künkcü, faiz indiriminin sadece esnafı değil dolaylı olarak ekonomiyi de olumlu etkileyeceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Esnafımız güçlendikçe çarşı-pazar canlanacak, üretim ve istihdam artacaktır. Bu adım, hem esnafımıza hem de ülke ekonomimize katkı sağlayacaktır. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim."

AYDIN ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ (AYESOB) BAŞKANI MUHAMMET ALİ KÜNKCÜ, ESNAFINA YENİ YIL MÜJDESİ VERDİ