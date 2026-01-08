Kayseri Büyükşehir Makina İkmal 2025'te Filoyu ve Erciyes'i Yeniledi

Kayseri Büyükşehir Makina İkmal 2025 Çalışmaları

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı koordinasyonunda 2025 yılında kent genelinde kapsamlı bakım, onarım ve yatırımlar gerçekleştirdi. Belediye hizmetlerinin kesintisiz ve güvenli sürdürülmesi hedefiyle yürütülen çalışmalar, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın vizyonu doğrultusunda planlandı ve uygulandı.

Araç Filosu ve Mobil Bakım

Teknik bakımların etkinliğini artırmak amacıyla teleskobik bomlu hidrolik platform aracı satın alınarak hizmete sunuldu. Yıl içinde belediyeye ait toplam 520 aracın tamir, bakım ve periyodik kontrolleri tamamlandı. Ayrıca sahada görev yapan araçlara yerinde müdahale eden seyyar tamir ekipleri ile operasyonel süreklilik desteklendi.

Kapalı Durak Üretimi ve Yenileme

Kentsel yaşam kalitesini artırma hedefiyle 2025 yılında 350 adet kapalı durak üretimi gerçekleştirilirken, sorumluluk alanındaki mevcut durakların bakım, onarım ve yenileme çalışmaları da aralıksız sürdürüldü.

Erciyes Kayak Merkezi Sezona Eksiksiz Hazırlandı

Büyükşehir ekipleri, Erciyes Kayak Merkezi’nde sezon öncesi kapsamlı bir hazırlık yürüttü. Erciyes’te bulunan 11 adet kar ezme aracı, 10 adet kar motoru, 14 adet teleferik ve 5 adet yürüyen bandın tüm bakım ve onarım işlemleri tamamlanarak merkez sezon açılışına eksiksiz hazır hale getirildi.

Şehir Genelinde Teknik Altyapı Bakımları

Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, şehir genelindeki teknik aparatların bakımını da düzenli şekilde yürüttü. Sorumluluk alanında bulunan 264 otomatik kapı, 70 bariyer, 55 yürüyen merdiven ve 84 asansör için tamir, bakım ve periyodik kontroller yapılarak vatandaşlara güvenli ve kesintisiz hizmet sunuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında güçlü teknik altyapı, planlı bakım çalışmaları ve yatırımlarla hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamaya devam ederken, vatandaş odaklı belediyecilik anlayışını kararlılıkla sürdürdü.

