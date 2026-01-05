Kayseri Büyükşehir: Organik Tarım Temel Eğitim Programı'na 93 Katılımcı Seçildi

Başvurular sonuçlandı, eğitim 13 Ocak'ta başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 2026 sezonuna yönelik düzenlediği Organik Tarım Temel Eğitim Programı için başvuru sonuçları açıklandı. Toplam 108 başvuru arasından eğitime katılmaya hak kazanan 93 kişi belirlendi.

Başvurular 15-29 Aralık tarihleri arasında alındı ve değerlendirme sonuçları, 5 Ocak itibarıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.

Eğitimler, 13 Ocak Salı günü sabah saat 08.30'da başlayacak ve Kadir Has Kültür Merkezi Erciyes Salonu'nda gerçekleştirilecek. Program, organik tarım alanında üreticilerin bilgi ve uygulama kapasitelerini artırmayı hedefliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde kentte organik tarımın yaygınlaştırılması ve üreticilerin bilinçli üretime yönlendirilmesi amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Eğitim programı, belediyenin uzun yıllardır yürüttüğü Doğal Üretim Bahçesi ve Organik Pazar projeleriyle entegre şekilde planlandı.

Program süresince katılımcılara organik üretimin temel esaslarına dair kapsamlı bilgiler verilecek; sürdürülebilir tarım anlayışının güçlendirilmesi ve çevre dostu üretim uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimde kaliteyi artıran ve çevre dostu uygulamaları teşvik eden projeleriyle hem üreticiye hem de kent ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN 2026 SEZONUNA YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ ORGANİK TARIM TEMEL EĞİTİM PROGRAMI’NA BAŞVURAN 108 KİŞİ ARASINDAN EĞİTİME KATILMAYA HAK KAZANAN 93 İSİM BELLİ OLDU.