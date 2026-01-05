DOLAR
Kayseri Büyükşehir: Organik Tarım Temel Eğitim Programı'na 93 Katılımcı Seçildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 Organik Tarım Temel Eğitim Programı'na 108 başvuru arasından 93 kişi hak kazandı; eğitimler 13 Ocak'ta başlayacak.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 10:24
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 10:24
Başvurular sonuçlandı, eğitim 13 Ocak'ta başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 2026 sezonuna yönelik düzenlediği Organik Tarım Temel Eğitim Programı için başvuru sonuçları açıklandı. Toplam 108 başvuru arasından eğitime katılmaya hak kazanan 93 kişi belirlendi.

Başvurular 15-29 Aralık tarihleri arasında alındı ve değerlendirme sonuçları, 5 Ocak itibarıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.

Eğitimler, 13 Ocak Salı günü sabah saat 08.30'da başlayacak ve Kadir Has Kültür Merkezi Erciyes Salonu'nda gerçekleştirilecek. Program, organik tarım alanında üreticilerin bilgi ve uygulama kapasitelerini artırmayı hedefliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde kentte organik tarımın yaygınlaştırılması ve üreticilerin bilinçli üretime yönlendirilmesi amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Eğitim programı, belediyenin uzun yıllardır yürüttüğü Doğal Üretim Bahçesi ve Organik Pazar projeleriyle entegre şekilde planlandı.

Program süresince katılımcılara organik üretimin temel esaslarına dair kapsamlı bilgiler verilecek; sürdürülebilir tarım anlayışının güçlendirilmesi ve çevre dostu üretim uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimde kaliteyi artıran ve çevre dostu uygulamaları teşvik eden projeleriyle hem üreticiye hem de kent ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyor.

