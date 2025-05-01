DOLAR
38,43 0,19%
EURO
43,48 0,54%
ALTIN
3.985,59 1,99%
BITCOIN
3.709.822,35 -1,95%

Kayseri'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı

Kayseri'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri büyük bir katılım ile gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 16:36
Kayseri'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı

Kayseri'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Etkinlikleri

Kayseri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü coşkuyla kutladı. DİSK ve KESK'e bağlı sendikalar, sivil toplum örgütleri ve çeşitli siyasi partilerin üyeleri, Mimar Sinan Parkı önünde toplandı.

Kutlama Alanına Giriş ve Etkinlikler

Toplanma alanında gruplar, polis noktalarından üst araması yapılarak kutlama alanına giriş yaptı. Katılımcılar, ellerinde flama ve dövizlerle etkinlikte yer aldı.

Önemli Konuşmalar ve Sanat Performansları

Etkinlikte, KESK Dönem Sözcüsü ve Eğitim-Sen Kayseri Şube Başkanı Sedat Ünsal, yaptığı konuşmada adil bir düzen için mücadelelerini her zaman sürdüreceklerini ifade etti. Etkinlik, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç'in de katılımıyla gerçekleşti.

Konuşmaların ardından yerel sanatçıların konseriyle kutlama sona erdi. Kayserili vatandaşlar, bu anlamlı günde bir araya gelerek dayanışma ruhunu pekiştirdi.

Kayseri'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe CHP Kayseri...

Kayseri'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç (ortada) de katıldı.

Kayseri'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe CHP Kayseri...

Kayseri'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç (ortada) de katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan Aile Destekleri İçin Müjdeli Açıklama!

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Tunceli ve Muğla'da KPSS'siz Personel Alım İlanları! İşte Detaylar

Doğalgaza Çift Haneli Zam Geliyor: Yeni Artış Milyonları Etkileyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi
2
Sakarya'da Hayvan Kaçakçılığı Operasyonunda 98 Hayvan Ele Geçirildi
3
Yozgat'ta Korkunç Cinayet: Kaynana Bıçakla Öldürüldü
4
Trabzon ve Çevre İllerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı
5
Diyarbakır'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı
6
TEKNOFEST KKTC Açılışında Selçuk Bayraktar'dan Çarpıcı Açıklamalar
7
Samsun'da Çocuklara Eğitici Etkinliklerle Çevre Bilinci Aşılanıyor

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!

Kocaeli'de Gece Zammı! Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi

Tunceli ve Muğla'da KPSS'siz Personel Alım İlanları! İşte Detaylar

Doğalgaza Çift Haneli Zam Geliyor: Yeni Artış Milyonları Etkileyecek

Erdoğan'dan Aile Destekleri İçin Müjdeli Açıklama!

Ücretsiz Sürücü Belgesi ve Kimlik Kartı Dönemi: Acele Edin!

Gaziantep'te Kadınlara Destek: Evinize Servet Katacak Mefruşat Kursları

Bursa'dan Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Müjdesi!

Keçiören'deki İşçilere Asgari Ücret Müjdesi: 36.145 TL Oldu