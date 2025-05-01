Kayseri'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı

Kayseri'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Etkinlikleri

Kayseri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü coşkuyla kutladı. DİSK ve KESK'e bağlı sendikalar, sivil toplum örgütleri ve çeşitli siyasi partilerin üyeleri, Mimar Sinan Parkı önünde toplandı.

Kutlama Alanına Giriş ve Etkinlikler

Toplanma alanında gruplar, polis noktalarından üst araması yapılarak kutlama alanına giriş yaptı. Katılımcılar, ellerinde flama ve dövizlerle etkinlikte yer aldı.

Önemli Konuşmalar ve Sanat Performansları

Etkinlikte, KESK Dönem Sözcüsü ve Eğitim-Sen Kayseri Şube Başkanı Sedat Ünsal, yaptığı konuşmada adil bir düzen için mücadelelerini her zaman sürdüreceklerini ifade etti. Etkinlik, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç'in de katılımıyla gerçekleşti.

Konuşmaların ardından yerel sanatçıların konseriyle kutlama sona erdi. Kayserili vatandaşlar, bu anlamlı günde bir araya gelerek dayanışma ruhunu pekiştirdi.

Kayseri'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç (ortada) de katıldı.

Kayseri'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç (ortada) de katıldı.