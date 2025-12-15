DOLAR
Kayseri'de 104 Kilo Uyuşturucuya Operasyon: 4 Tutuklama

Yayın Tarihi: 15.12.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 10:56
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Develi ilçesinde düzenlenen Şehit Emre Albayrak Operasyonu'nda H.Y. (39), A.Y. (35), Y.Y. (38) ve yabancı uyruklu M.S.O. (37) yakalandı.

Şahısların ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise 104 kilo 710 gram narkotik madde, 1 hassas tartı ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

