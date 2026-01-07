Kayseri'de 133 Anne 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ile Uyuşturucuya Karşı Bilgilendirildi

Kayseri'de En İyi Narkotik Polisi Anne projesi kapsamında 133 anne ve anne adayı uyuşturucu konusunda bilgilendirildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 22:27
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 22:27
Bilinçlendirme çalışmaları kurum ziyaretleri ve eğitimleri kapsadı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen En İyi Narkotik Polisi Anne projesi kapsamında kapsamlı bir bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Ekipler, bilgilendirme programını Ayşe Halil Yıldız, Hatice Tanç ve Yeni Mahalle Kur’an Kursu kursiyerleri ile Kayseri Gıda Kontrol Merkezi çalışanlarına yönelik olarak düzenledi. Toplamda 133 anne ve anne adayı uyuşturucuyla mücadele, farkındalık ve korunma yolları hakkında bilgilendirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Gençlerimizi ve vatandaşlarımızı uyuşturucudan uzak tutmak için sürdürdüğümüz mücadele kesintisiz devam edecektir ifadesine yer verildi.

