Kayseri'de 135 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi — 1 gözaltı

Kayseri'de 135 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi
Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 135 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon detayları
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu yüklü miktarda doldurulmuş makaronun piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bir adrese düzenlenen operasyonda 135 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Operasyonda M.K. (66) gözaltına alındı.