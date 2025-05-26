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Kayseri'de 14 Katlı Apartmana Yıldırım Düşmesi Hasara Yol Açtı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 14 katlı bir apartmanın çatısına yıldırım düştü, hasar meydana geldi.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 22:01
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 22:01
Kayseri'de 14 Katlı Apartmana Yıldırım Düşmesi Hasara Yol Açtı

Kayseri'de Yıldırım Düşmesi: 14 Katlı Apartman Zarar Gördü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi, Hürriyet Mahallesi Diler Sokak üzerinde bulunan 14 katlı bir apartmanın çatısına yıldırım isabet etti. Olay sonucunda çatıda ve park halindeki bir otomobilde hasar meydana geldi.

Olay esnasında apartmanın çatısındaki beton parçaları yere düştü, ancak yaralanan olmadı. Apartmanın giriş katında dükkan işleten Ayhan Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada yıldırım düştüğü anda arkadaşıyla dükkanda oturduklarını ve çıkan sesten korktuklarını ifade etti.

Yıldırım isabet ettikten sonra kısa süreli elektrik kesintisi de yaşandığını dile getiren Yıldırım, "İçeride oturuyorduk. Anında bir ses ve görüntü oldu. Bir baktık parçalar ve molozlar yukarıdan aşağı düştü. Bu arada biz de binanın içerisine saklandık. Sonrasında çıktığımızda her taraf böyleydi. Arkadaşların araçlarında da zarar oluştu," dedi.

Olayın ardından başka bir bölgede de benzer bir durum yaşandı; Hunat Mahallesi, Seyyid Burhanettin Bulvarı'ndaki Gültepe Parkı’ndaki bir ağaca da yıldırım isabet etti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 14 katlı apartmanın çatısına yıldırım isabet etmesi sonucu çatıda...

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 14 katlı apartmanın çatısına yıldırım isabet etmesi sonucu çatıda ve park halindeki otomobilde hasar oluştu. Binanın çatısındaki beton parçalarının aşağı düştüğü olayda yaralanan olmazken, çatıda ve bir otomobilde hasar oluştu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 14 katlı apartmanın çatısına yıldırım isabet etmesi sonucu çatıda...

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 14 katlı apartmanın çatısına yıldırım isabet etmesi sonucu çatıda ve park halindeki otomobilde hasar oluştu. Binanın çatısındaki beton parçalarının aşağı düştüğü olayda yaralanan olmazken, çatıda ve bir otomobilde hasar oluştu.

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