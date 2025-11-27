Kayseri’de 17 Yaşındaki Yağmur Davasında Sanık Fehmi D. İkinci Kez Hakim Karşısında

Mahkeme süreci ve iddialar

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden duruşmada, tutuklu sanık Fehmi D. ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Yağmur Çoban’ın annesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu, Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği ve Türk Kadınlar Birliği avukatları şikâyetçi olarak katıldı.

Yağmur Çoban adına duruşmada konuşan avukatlar, sanığın önceki duruşmadaki iddiasının aksine Yağmur’un intiharını gerektirecek bir durumun bulunmadığını vurgulayarak, genç kızın hayat dolu bir çocuk olduğunu ifade etti. Avukatlar ayrıca sanık hakkında çocuğun cinsel istismarı yönünde de suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Yağmur’un annesi, şikâyetinin devam ettiğini belirterek sanığın kızının ölmesi için başında beklediğini söyledi.

Sanık Fehmi D. ise savunmasında, Yağmur’un psikolojik sorunları olduğunu öne sürerek, Yağmur’un elinden silahı almaya çalıştığını ve bu esnada silahın ateş aldığını, kendisinin de elinden yaralandığını ileri sürdü; suçsuz olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Duruşma sonrası Yağmur Çoban’ın yakınları, duruşma salonu dışında sanığa tepki gösterdi.

Olayın detayları

Olay, 19 Ocak 2025 tarihinde gece saatlerinde Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi 5265 Nolu Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki Yağmur Çoban, sözleşmeli er olan erkek arkadaşı Fehmi D. ile tartışmasının ardından başından vurularak hayatını kaybetmişti.

YAĞMUR ÇOBAN