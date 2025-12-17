Kayseri'de 2 Gündür Haber Alınamayan Kadın Evinde Ölü Bulundu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, Argıncık Mahallesi 6225 Sokak adresinde ikamet eden A.S. (62)'den iki gündür haber alamayan yakınları, bugün ikamete geldi.

İkamete girdiklerinde A.S.'yi yerde hareketsiz bulan yakınların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde A.S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze ve Soruşturma

Talihsiz kadının cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE 2 GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN KADIN, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU.