Kayseri'de 2 Gündür Haber Alınamayan Kadın Evinde Ölü Bulundu

Kayseri Kocasinan'da 2 gündür haber alınamayan A.S. (62) evinde ölü bulundu; cenaze morga kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 11:09
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, Argıncık Mahallesi 6225 Sokak adresinde ikamet eden A.S. (62)'den iki gündür haber alamayan yakınları, bugün ikamete geldi.

İkamete girdiklerinde A.S.'yi yerde hareketsiz bulan yakınların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde A.S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze ve Soruşturma

Talihsiz kadının cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

