Kayseri'de 20 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de, 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü H.K. (34) düzenlenen bir operasyonla yakayı ele verdi.

Emniyet Ekiplerinin Başarılı Çalışması

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, şehir genelinde aranan şahıslara yönelik bir çalışma başlattı. Bu kapsamda, hırsızlık ve yağma suçlarından dolayı aranan H.K. tespit edilerek operasyon düzenlendi.

Hükümlü Cezaevine Gönderildi

Yapılan operasyon sonucunda yakalanan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. Bu başarılı operasyon, emniyet güçlerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.