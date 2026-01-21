Kayseri'de 2025'te Yaklaşık Bin Kişi Sigarayı Bırakmak İçin Başvurdu

Kayseri'de 2025'te yaklaşık bin kişi sigarayı bırakmak için başvurdu

Kayseri’de geride kalan 2025 yılında yaklaşık bin kişi sigarayı bırakmak için Sağlıklı Hayat Merkezleri’ne başvurdu. Melikgazi Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Tedavisi Polikliniği’nde görevli Uzman Dr. Ayşegül Yılmaz Türker, sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uzman Dr. Ayşegül Yılmaz Türker'in değerlendirmesi

Dr. Türker, sigara bağımlılığını tanımlarken şu ifadeleri kullandı:

"Sigara kullanımı, günümüzde önlenebilir hastalık ve ölümlerin en önemli nedenlerinden biridir. Kalp ve damar hastalıklarından birçok hastalığa, kansere kadar pek çok hastalığın temelinde sigara yer almaktadır. Sigara bağımlılığı tedavi edilebilir bir durumdur. Sigara bağımlılığı yalnızca bir alışkanlık değildir, nikotin maddesine karşı gelişen, kronik ve tekrarlayıcı bir hastalıktır. Bu nedenle sigarayı bırakmakta zorlanmak, irade eksikliği ya da başarısızlık değildir. Profesyonel destek alan bireylerin sigarayı bırakma oranlarının, kendi başına bırakmaya çalışanlara kıyasla belirgin şekilde daha yüksek olduğu gösterilmektedir. Sigarayı bırakmakta zorlanan ve bırakmak isteyen bireylere, sigara bırakma tedavisi polikliniğine başvurmalarını öneriyorum. Bu polikliniklerin nerede olduğunu Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı’nı arayarak öğrenebilirler. Ayrıca MHRS üzerinden bu polikliniklere randevu alabilirler. Kişilere özel bireysel danışmanlık hizmeti veriyoruz, psiko-sosyal destek uyguluyoruz ve bağımlılıkla mücadelede bu desteğin önemi oldukça büyüktür. Uygun görülen durumlarda bireylere ilaç tedavisi konusunda da yardımcı oluyoruz. Ayrıca online danışmanlık ile uzaktan değerlendirme yapabiliyoruz, böylece ilk başvuru ya da kontrol için gelecek kişiler, merkeze gelmeden de danışmanlık alabiliyorlar"

Her gün bir fırsat

Dr. Türker, motivasyonun ve zamanlamanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Sigarayı bırakmak için en doğru zaman bugündür. Yaş, sigara içme süresi ya da daha önceki başarısız denemeler bırakmak için bir engel değildir. Her yeni bir gün, bırakmak için bir fırsattır"

Başarı oranları ve tedavi seçenekleri

Dr. Türker, Melikgazi polikliniğine başvuranların başarısı hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Melikgazi Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Tedavisi Polikliniği’ne 2025 yılında yaklaşık bine yakın hastamız başvurmuştur. Bunların arasında danışmanlık alanların yaklaşık yüzde 20’si, uygun medikal tedavi alanların ise yaklaşık yüzde 40’ı sigarayı bırakma başarısı göstermiştir"

Motivasyonun rolü

Motivasyonun sigarayı bırakmadaki belirleyici etkisine değinen Dr. Türker, şu uyarılarda bulundu:

"Sigarayı bırakmak için motivasyon çok önemlidir. Bu durumu en çok etkileyen faktör ise kişinin psikolojik durumudur. Çoğu zaman sigara kullanan bireyler, başına kötü bir hastalık gelmeden, kalp krizi geçirmeden ya da kanser gibi ciddi bir hastalığa yakalanmadan bırakmakta zorlanmaktadır. Oysa bu tür hastalıklar ortaya çıkmadan bırakmak, bırakma motivasyonunu artırmaktadır. Kanser tanısı aldıktan sonra başvuran hastalarımız da mevcuttur. Bu kişilere de uygun şekilde motivasyon vererek bırakma motivasyonlarını artırmayı amaçlıyoruz"

Hizmet noktaları

Kayseri’de sigara bırakma polikliniği hizmeti, İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı olarak Melikgazi Sağlıklı Hayat Merkezi ile birlikte Kızıklı, İldem ve Servet Başkal Sağlıklı Hayat Merkezleri’nde sunuluyor. Ayrıca Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Hastaneleri bünyesinde de sigara bırakma poliklinikleri hizmet veriyor.

