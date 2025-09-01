Kayseri'de 3 sürücüye 50 bin 364 lira ceza

İnceleme ve uygulanan yaptırımlar

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar doğrultusunda çalışma başlattı. İncelenen paylaşımlar arasında "gece saatlerinde yüksek ses müzikle çevreye rahatsızlık veriyor", "Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi'nde drift yapan araç" ve "araçtan sarkarak yolculuk" başlıkları yer aldı.

Yapılan denetimlerde yüksek sesle müzikle çevreyi rahatsız eden sürücüye 1986 lira para cezası uygulandı.

Drift yapan araç sürücüsüne ise 46 bin 392 lira ceza kesildi; sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konularak araç trafikten men edildi.

Araçtan sarkarak yolculuk yapan sürücüye de 1986 lira cezai işlem uygulandı. Böylece kuralları ihlal eden üç sürücüye kesilen toplam ceza 50 bin 364 lira olarak kayda geçti.