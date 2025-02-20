Kayseri'de 300 Üreticiye Arılı Kovan Desteği Projesi Başlıyor

Kayseri'de Arıcılara Büyük Destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarım sektörüne ilişkin önemli bir adım atarak 300 üreticiye arılı kovan desteği vereceğini duyurdu. "Kovan Sizden Arı Bizden Projesi" kapsamında gerçekleştirilecek bu yardım, arıcılık faaliyetlerini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Proje Detayları

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, başvuran 300 arıcıya iki adet arılı kovan dağıtılacak. Sekiz çerçeve kapasiteli bu kovanlarda üreticilere Belfaks, Karniyol veya Melez ırkı arı desteği sağlanacak.

Kimler Başvurabilir?

Projeye başvuruda bulunmak için Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından düzenlenen arıcılık kurslarından sertifika almış olmanız gerekmektedir. Ayrıca, Arı Kayıt Sistemi'nde kaydı bulunanlar ve arıcılık eğitimi dersi aldığını belgeleyen ön lisans veya lisans diplomasına sahip olan herkes başvuru yapabilir.

Başvuru Tarihleri

Başvurular 24 Şubat'ta başlayacak ve 27 Şubat'ta sona erecek. Proje ve başvuru detayları hakkında daha fazlası için Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.