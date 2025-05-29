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Kayseri'de 76 Tarihi Eser Ele Geçirildi, 1 Gözaltı

Kayseri'de düzenlenen operasyonda 76 tarihi sikke ve obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 19:23
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 19:33
Kayseri'de 76 Tarihi Eser Ele Geçirildi, 1 Gözaltı

Kayseri'de Tarihi Eser Operasyonu

Kayseri'de, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 76 sikke ve obje ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A.S.'nin tarihi eser niteliği taşıyan bazı eşyaları satacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, şüphelinin ikametinde ve üzerinde yapılan incelemede, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 62 sikke ve 14 tarihi obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kayseri'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 76 sikke ve obje ele geçirildi, 1...

Kayseri'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 76 sikke ve obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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