Kayseri'de 79. Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası Etkinliği

Kayseri'de düzenlenen 79. Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası etkinliğinde sağlık yöneticileri, dernek temsilcileri ve çalışanlar tüberkülozla mücadelede farkındalık ve eğitimin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 14:53
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 14:53
Kayseri'de 79. Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası Etkinliği

Kayseri'de 79. Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası etkinliği düzenlendi

Kayseri’de, 79. Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası kapsamında Melikgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Verem Biriminde farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Katılımcılar

Etkinliğe İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Duygu Horoz, başkan yardımcıları, ilçe sağlık müdürleri, Kayseri Verem Savaş Derneği yöneticileri ile ilgili birim uzmanları ve sağlık çalışanları katıldı.

Yapılan konuşmalar ve vurgular

Programın açılış konuşmasını yapan Kayseri İl Tüberküloz Koordinatörü Dr. Aliye Bozdağ, tüberkülozla mücadelenin önemine dikkat çekti. Dr. Bozdağ, Türkiye'nin veremle mücadelede dünyaya örnek gösterilen etkin bir sisteme sahip olduğunu belirterek yürütülen çalışmalar sayesinde hastalığın görülme sıklığında önemli ölçüde azalma sağlandığını ifade etti ve nihai hedefin tüberkülozsuz bir dünya oluşturmak olduğunu vurguladı.

Kayseri Verem Savaş Derneği 2. Başkanı Gülseren Tokmak ise veremin insanlık tarihi kadar eski bir hastalık olduğuna dikkat çekti. Tokmak, dernek olarak İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli şekilde çalıştıklarını ve verem hastalarının tanı, tedavi ile sosyal destek süreçlerinde her türlü katkıyı sunmaya devam ettiklerini dile getirdi.

İl Sağlık Müdürü'nün mesajı

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, veremle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek veremin önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurguladı. Dr. Erşan, toplumda farkındalık arttıkça mücadelede başarı sağlanacağını, bu farkındalığın temelinde eğitimin yer aldığını ve sahada görev yapan ekipler ile tüm sağlık çalışanlarının bu süreçte büyük bir özveriyle çalıştığını söyledi. Veremle mücadelede emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Dr. Erşan, Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası'nı kutladı.

KAYSERİ’DE, 79. VEREM EĞİTİMİ VE FARKINDALIK HAFTASI KAPSAMINDA MELİKGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NE...

KAYSERİ’DE, 79. VEREM EĞİTİMİ VE FARKINDALIK HAFTASI KAPSAMINDA MELİKGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI VEREM BİRİMİNDE FARKINDALIK ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.

KAYSERİ’DE, 79. VEREM EĞİTİMİ VE FARKINDALIK HAFTASI KAPSAMINDA MELİKGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NE...

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nilüfer'de Başkan Şadi Özdemir Emeklilerle Buluştu: 'Nilüfer Her Yerde' Çağrısı
2
Gençler Sordu: Başkan Dursun ve Usta Gazeteciler Sultangazi'de Yanıtladı
3
İnegöl'de 'Sahnede Festival Var' Tiyatro Festivali Başladı
4
Kötekli ve Yeniköy'e 502 milyon 28 bin TL'lik yatırım
5
Başkan Yüceer'den 'Basın Evi' Sözü: Tekirdağ'da Gazetecilerle Buluşma
6
Türkiye'de 7 Yaygın Vitamin Eksikliği ve Alınacak Önlemler
7
Kocaeli Büyükşehir'den 2025'te 46 bin hastaya ambulans nakil hizmeti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları