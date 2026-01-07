Kayseri'de 79. Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası etkinliği düzenlendi

Kayseri’de, 79. Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası kapsamında Melikgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Verem Biriminde farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Katılımcılar

Etkinliğe İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Duygu Horoz, başkan yardımcıları, ilçe sağlık müdürleri, Kayseri Verem Savaş Derneği yöneticileri ile ilgili birim uzmanları ve sağlık çalışanları katıldı.

Yapılan konuşmalar ve vurgular

Programın açılış konuşmasını yapan Kayseri İl Tüberküloz Koordinatörü Dr. Aliye Bozdağ, tüberkülozla mücadelenin önemine dikkat çekti. Dr. Bozdağ, Türkiye'nin veremle mücadelede dünyaya örnek gösterilen etkin bir sisteme sahip olduğunu belirterek yürütülen çalışmalar sayesinde hastalığın görülme sıklığında önemli ölçüde azalma sağlandığını ifade etti ve nihai hedefin tüberkülozsuz bir dünya oluşturmak olduğunu vurguladı.

Kayseri Verem Savaş Derneği 2. Başkanı Gülseren Tokmak ise veremin insanlık tarihi kadar eski bir hastalık olduğuna dikkat çekti. Tokmak, dernek olarak İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli şekilde çalıştıklarını ve verem hastalarının tanı, tedavi ile sosyal destek süreçlerinde her türlü katkıyı sunmaya devam ettiklerini dile getirdi.

İl Sağlık Müdürü'nün mesajı

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, veremle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek veremin önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurguladı. Dr. Erşan, toplumda farkındalık arttıkça mücadelede başarı sağlanacağını, bu farkındalığın temelinde eğitimin yer aldığını ve sahada görev yapan ekipler ile tüm sağlık çalışanlarının bu süreçte büyük bir özveriyle çalıştığını söyledi. Veremle mücadelede emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Dr. Erşan, Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası'nı kutladı.

