Kayseri'de Abdülkadir Dağlı'nın Ahşaptan Kuş Evleri Sergisi

Kayseri Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdülkadir Dağlı, doğadan topladığı ahşaplarla yaptığı kuş evlerini Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki sergide tanıttı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 17:42
Doğadan topladığı parçalarla köy çocuklarına da umut taşıyor

Kayseri Üniversitesi öğretim görevlisi Abdülkadir Dağlı, doğa gezilerinde topladığı ahşap parçalarını el emeğiyle kuş evlerine dönüştürdü. Hazırladığı çalışmalar, ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı.

Dağlı, yaptığı projeyle bu kuş evlerini köy okullarındaki öğrencilere de gönderdiklerini belirtti ve eserlerini sergide sundu.

Sergi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde bulunan Büyükşehir Sanat Galerisi'nde açıldı. Birbirinden renkli kuş evleri, görenleri hayran bıraktı.

"Bu çalışmalar tamamen gönül işleri. Dağda, bayırda gezerken bulduğumuz ahşap parçaları sırtımızda taşıyıp bir objeye dönüştürme gayreti. Onların büyük bir bölümü de kuş evlerinden oluşuyor. Her yıl dünyada Berlin şehri büyüklüğünde bir alan insanlar tarafından betonlaştırılıyor, asfalta dönüşüyor. Dolayısıyla dünyamız bir önceki yıldan çok daha yaşanılamaz hale geliyor. Bu kuş evlerini bir proje kapsamında uzak köylerdeki çocuklara göndereceğimizi söylediğimizde bir karşılık gördü ve destek aldı. Bu da bize ilham oldu. Buradan yola çıkarak her yaş grubundaki kişilerin dikkatini çekebilecek bir çalışma yaptık ve geliştirdik"

