Kayseri'de Aç Kalan Tilki Şehir Merkezine İndi

Kayseri Kocasinan'da aç kalan tilki, Sahabiye Mahallesi'nde araç üstünde yiyecek ararken görüntülendi; anları Kadir Yadigar kaydetti.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 12:01
Sahabiye Mahallesi'nde araç üzerinde yiyecek arama anları kayda geçti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, doğal yaşamın yoğun olduğu bölgede aç kalan bir tilki yerleşim alanlarına yaklaştı ve Sahabiye Mahallesi sokaklarında görüntülendi.

Tilkinin araç üzerinde yiyecek aradığı anlar kameralara yansıdı. Hayvan, araç seslerine ve insan hareketlerine karşı temkinli davranarak zaman zaman hızla uzaklaşırken, daha sonra tekrar bölgeye döndü.

Tilkinin sokakta yiyecek aradığı anlar Kadir Yadigar tarafından kayıt altına alındı.

