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Kayseri'de Adliye Çalışanlarından Müzik Ziyafeti: Resen Ritim Topluluğu Konseri

Kayseri'de adliye çalışanlarının kurduğu Resen Ritim Topluluğu, keyifli bir konserle müzikseverleri buluşturdu.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 12:24
Kayseri'de Adliye Çalışanlarından Müzik Ziyafeti: Resen Ritim Topluluğu Konseri

Kayseri'de Resen Ritim Topluluğu'ndan Unutulmaz Konser

Kayseri'deki adliye çalışanları, Resen Ritim Topluluğu adıyla bir müzik topluluğu kurarak büyük bir konser programı düzenledi. Yazı işleri müdürü, zabıt katibi ve mübaşirlerin oluşturduğu bu grup, sosyal medyada paylaştıkları videolarla dikkat çekti. Topluluk, avukatlar ve infaz koruma memurlarının katılımıyla daha da genişledi.

Etkinlik Detayları

Müziğe olan tutkularını mesai saatleri dışında adliye konferans salonunda gerçekleştirdikleri çalışmalarla pekiştiren topluluk, Kadir Has Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Konsolda, çeşitli türkü ve şarkılar seslendirilerek dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatıldı.

Özel Konuk: Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı

Konsere, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz da katılarak "Bir Ay Doğar İlk Akşamdan Geceden" türküsünü seslendirdi. Etkinliğin sonunda topluluk üyelerine çiçek takdim edilerek keyifli bir fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Dikkat Çeken Katılımcılar

Konsere, 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürü Tuğgeneral Volkan Ersun Acar, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve birçok hakim, savcı ile adliye personeli katıldı. Bu etkinlik, çalışanlar arasındaki dayanışmayı güçlendirirken, kültürel etkinliklerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kayseri'de adliye çalışanlarından oluşan "Resen Ritim Topluluğu" konser programı düzenledi....

Kayseri'de adliye çalışanlarından oluşan "Resen Ritim Topluluğu" konser programı düzenledi. Konserde, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz da "Bir Ay Doğar İlk Akşamdan Geceden" türküsünü okudu.

Kayseri'de adliye çalışanlarından oluşan "Resen Ritim Topluluğu" konser programı düzenledi....

Kayseri'de adliye çalışanlarından oluşan "Resen Ritim Topluluğu" konser programı düzenledi. Konserde, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz da "Bir Ay Doğar İlk Akşamdan Geceden" türküsünü okudu.

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