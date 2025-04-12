Kayseri'de Ahır ve Ev Çöktü, 35 Küçükbaş Hayvan ile 2 Eşek Telef Oldu

Kayseri'de Faciaya Neden Olan Çökme Olayı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde, Şeyhşaban köyünde meydana gelen bir çökme olayı, tarım ve hayvancılık açısından büyük bir kayıba sebep oldu.

İsmail Çakmak'ın Mülkünde Meydana Geldi

İsmail Çakmak'a ait kullanılmayan ev ve altında bulunan ahır, yoğun kar ve sağanak yağışı nedeniyle çöktü. Bu üzücü olayda, ahırda bulunan 35 küçükbaş hayvan ile 2 eşek hayatını kaybetti.

Can Kaybı Yok, Ancak Zarar Büyük

Çakmak ve ailesinin, ahırın yanındaki başka bir evde yaşadığı ve bu olayda can kaybının olmadığı öğrenildi. Ancak, yaşanan bu durum aile için büyük bir maddi kayıpla sonuçlandı.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde ahır ve üzerindeki evin çökmesi sonucu 35 küçükbaş hayvan ve 2 eşek telef oldu.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde ahır ve üzerindeki evin çökmesi sonucu 35 küçükbaş hayvan ve 2 eşek telef oldu.