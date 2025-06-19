Kayseri'de Alkollü İki Arkadaş Bıçakla Yaralandı

Kayseri'deki Alkollü Bıçaklama Olayı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Mimar Sinan Mahallesi Kelkit Sokak'ta meydana gelen olayda, alkollü iki arkadaş C.S. ve M.K. arasında henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma Kavga Haline Dönüştü

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda iki arkadaş birbirine bıçakla yaraladı. Olayın meydana gelmesiyle birlikte, çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

Polis ve Sağlık Ekipleri Olay Yerinde

İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde alkollü 2 arkadaş birbirini bıçakla yaraladı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde alkollü 2 arkadaş birbirini bıçakla yaraladı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.