Kayseri'de Alkollü Sürücü Kimlik Yerine Sosyal Medyasını Gösterdi

Melikgazi'de Trafik Denetimi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin uygulamasında, Melikgazi ilçesi Cami Kebir Mahallesi Sur Caddesi üzerinde durdurulan 31 AAH 648 plakalı otomobilin sürücüsü M.K., ekiplerin kimlik talebine beklenmedik bir yanıt verdi: kimliğinin olmadığını söyleyerek sosyal medya hesabını açabileceğini belirtti.

Yapılan alkol testinde sürücünün 2.56 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ayakta durmakta zorlanan M.K., kimlik ve ehliyet ibraz edemediği için kimlik tespiti ve "trafiğin güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İncelemede, M.K.'nın daha önce alkol testini reddetmesi nedeniyle ehliyetine 2 yıl süreyle el konulduğu ve bu yüzden ehliyetsiz araç kullandığı belirlendi. Sürücüye "alkollü araç kullanmak" ve "ehliyetsiz araç kullanmak" suçlarından toplam 46 bin 621 TL idari para cezası uygulandı.

Kayseri ekipleri, trafikteki huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürdüklerini bildirdi.

