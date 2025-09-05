Kayseri'de Alkollü Sürücü Tramvay Yoluna Girdi: Ehliyete El Konuldu
Kocasinan Cırgalan Mahallesi'nde trafik olayı
Kayseri'de, S.Ç'nin kullandığı 38 AGG 066 plakalı otomobil, Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi Anadolu Harikalar Diyarı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay yoluna girdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü, bir süre sonra geri döndü.
Polis ekiplerince yapılan kontrollerde sürücünün alkollü olduğu belirlenirken, sürücünün ehliyetine el konuldu.
Tramvay yoluna giren araç ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kayseri'de tramvay yoluna giren otomobilin alkollü sürücüsünün ehliyetine polis ekiplerince el konuldu.