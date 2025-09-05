DOLAR
Kayseri'de Alkollü Sürücü Tramvay Yoluna Girdi: Ehliyete El Konuldu

Kayseri'de S.Ç'nin kullandığı 38 AGG 066 plakalı otomobil tramvay yoluna girdi; alkollü sürücünün ehliyetine polis tarafından el konuldu.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 23:45
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 00:07
Kayseri'de Alkollü Sürücü Tramvay Yoluna Girdi: Ehliyete El Konuldu

Kayseri'de Alkollü Sürücü Tramvay Yoluna Girdi: Ehliyete El Konuldu

Kocasinan Cırgalan Mahallesi'nde trafik olayı

Kayseri'de, S.Ç'nin kullandığı 38 AGG 066 plakalı otomobil, Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi Anadolu Harikalar Diyarı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay yoluna girdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü, bir süre sonra geri döndü.

Polis ekiplerince yapılan kontrollerde sürücünün alkollü olduğu belirlenirken, sürücünün ehliyetine el konuldu.

Tramvay yoluna giren araç ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kayseri'de tramvay yoluna giren otomobilin alkollü sürücüsünün ehliyetine polis ekiplerince el...

Kayseri'de tramvay yoluna giren otomobilin alkollü sürücüsünün ehliyetine polis ekiplerince el konuldu.

Kayseri'de tramvay yoluna giren otomobilin alkollü sürücüsünün ehliyetine polis ekiplerince el...

