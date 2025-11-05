Kayseri'de Alkollü Yolcu Polisleri Zorladı

Kayseri'de alkollü yolcu polis ekiplerine zor anlar yaşattı

Denetimde yakalanan sürücü ve tepki gösteren yolcu kamerada

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İnönü Bulvarı'ndaki uygulamasında, 38 AIC 944 plakalı otomobiliyle durdurulan M.Ö. yapılan kontrollerde 1.05 promil alkollü çıktı.

M.Ö., "trafiği tehlikeye sokmak" suçundan ifade vermek üzere adliyeye götürülürken, sürücüye 9 bin 267 TL idari para cezası kesildi ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Sürücü karakola götürüldükten sonra, araçta yanında bulunan yabancı uyruklu yolcu K.M. polis ekiplerine güç anlar yaşattı. K.M., görev yapan personele bağırarak kendini yere atıp tepki gösterdi.

Olay sırasında polis ekipleri, K.M.'yi güçlükle sakinleştirerek durumu kontrol altına aldı. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, denetimin titizlikle sürdüğü ve işlemlerin kanunlar çerçevesinde yapıldığı belirtildi.

