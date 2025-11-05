Kayseri'de Alkollü Yolcu Polisleri Zorladı

Kayseri'de alkollü sürücünün adliyeye götürülmesi sırasında yan koltuktaki yolcu K.M., polis ekiplerine bağırıp kendini yere atarak zor anlar yaşattı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 05:38
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 05:38
Kayseri'de Alkollü Yolcu Polisleri Zorladı

Kayseri'de alkollü yolcu polis ekiplerine zor anlar yaşattı

Denetimde yakalanan sürücü ve tepki gösteren yolcu kamerada

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İnönü Bulvarı'ndaki uygulamasında, 38 AIC 944 plakalı otomobiliyle durdurulan M.Ö. yapılan kontrollerde 1.05 promil alkollü çıktı.

M.Ö., "trafiği tehlikeye sokmak" suçundan ifade vermek üzere adliyeye götürülürken, sürücüye 9 bin 267 TL idari para cezası kesildi ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Sürücü karakola götürüldükten sonra, araçta yanında bulunan yabancı uyruklu yolcu K.M. polis ekiplerine güç anlar yaşattı. K.M., görev yapan personele bağırarak kendini yere atıp tepki gösterdi.

Olay sırasında polis ekipleri, K.M.'yi güçlükle sakinleştirerek durumu kontrol altına aldı. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, denetimin titizlikle sürdüğü ve işlemlerin kanunlar çerçevesinde yapıldığı belirtildi.

KAYSERİ’DE ALKOLLÜ YOLCU; ALKOLLÜ ARAÇ KULLANAN ARKADAŞI İFADEYE GİDİNCE POLİS EKİPLERİNE ZOR...

KAYSERİ’DE ALKOLLÜ YOLCU; ALKOLLÜ ARAÇ KULLANAN ARKADAŞI İFADEYE GİDİNCE POLİS EKİPLERİNE ZOR ANLAR YAŞATTI. KENDİNİ YERDEN YERE ATAN ALKOLLÜ KADINI POLİS EKİPLERİ GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRDİ.

KAYSERİ’DE ALKOLLÜ YOLCU; ALKOLLÜ ARAÇ KULLANAN ARKADAŞI İFADEYE GİDİNCE POLİS EKİPLERİNE ZOR...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kars'ta İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı — Vali Ziya Polat Başkanlığında
2
Mardin Kızıltepe'de Halk Otobüsü ile Tır Çarpıştı: 10 Yaralı
3
Kara Yollarında Trafik Durumu: İşaretlere Dikkat Edin
4
Manisa'da Jandarma'dan 'Yaya Önceliği' Denetimi: 34 Okul Eş Zamanlı Uygulama
5
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kamyon Yangını: Lastikten Araça Sıçradı
6
Louisville'de kargo uçağı düştü: En az 3 ölü, 11 yaralı
7
Kayseri'de Alkollü Yolcu Polisleri Zorladı

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?