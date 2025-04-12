DOLAR
37,9 0%
EURO
42,94 -0,24%
ALTIN
3.957,95 0,01%
BITCOIN
3.212.049,14 -1%

Kayseri'de Anadolu Odaları Platformu Toplantısı Gerçekleştirildi

Kayseri'de düzenlenen Anadolu Odaları Platformu Toplantısı, mesleki sorunları tartışmak üzere 17 oda başkanını bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 17:16
Kayseri'de Anadolu Odaları Platformu Toplantısı Gerçekleştirildi

Kayseri'de Anadolu Odaları Platformu Toplantısı Yapıldı

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen Anadolu Odaları Platformu Toplantısı, 17 oda başkanının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı, Kayseri'deki bir otelde gerçekleştirildi.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, toplantıda meslekleri açısından önemli konulara değinerek, “Mesleki sorunlarımız var ve geleceği şekillendirmek için projeler üretmeliyiz,” dedi.

Kartaloğlu, 2024 için mali müşavirlerin yoğun bir yıl geçireceğini vurgulayarak, “Bu yoğunluk artık normal hale geldi. Ülkede dijital dönüşümü gerçekleştirdik ama bu durum işlerimizi daha da zorlaştırdı,” ifadelerinde bulundu. Her ay defter kapama işlemleri yapma zorunluluğu ile karşılaştıklarını belirten Kartaloğlu, sorunları çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını kaydetti.

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya, katılımcılara Kayseri'nin tarihi ve kültürel özellikleri hakkında bilgi vererek, mesleklerinin ortak sorunlarına çözüm bulmak üzere toplandıklarını dile getirdi.

Yedikaya, Anadolu Odaları Platformu olarak ülke genelindeki odaların birlik ve beraberlik içinde hareket etme, mesleki dayanışmayı artırma ve yerel dinamiklerin ortak akılla şekillendirilmesi hedeflerini vurguladı.

Kayseri'de 2 bin 100 üye ve 600'e yakın stajyer bulunduklarını belirten Yedikaya, meslek sorunlarına çözüm sunanlara teşekkür etti.

Toplantıya ayrıca TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya Arıkan ile AK Parti Kayseri milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve Şaban Çopuroğlu ile Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da katıldı ve konuşma yaptı.

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlenen ve 17 oda başkanının...

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlenen ve 17 oda başkanının katıldığı "Anadolu Odaları Platformu Toplantısı" Kayseri'de yapıldı.

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlenen ve 17 oda başkanının...

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlenen ve 17 oda başkanının katıldığı "Anadolu Odaları Platformu Toplantısı" Kayseri'de yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak

Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Berlin'de İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya Saldırıları Protesto Edildi
2
Kars Safari Fotoğraf Yarışması’nda 95 Fotoğraf Tutkunu Bir Araya Geldi
3
Cenevre'de Binlerce Kişiden Filistin'e Destek Yürüyüşü
4
İstanbul’da Boykot Raporu: Finansal, Toplumsal ve Fıkhi Boyutlar
5
Şırnak'ta Bahar Cenneti: Ters Laleler Kar Altında Göz Kamaştırıyor
6
Sivas'ta Devrilen Tır Alev Alev Yandı: Sürücü Hayatını Kaybetti
7
Kayseri'de Tır ile Otomobil Çarpıştı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Bakan Yumaklı'dan IPARD III için 50 Milyon Euro'luk Hibe Desteği

Ziraat Bankası'ndan Mersin'e 87 Bin TL Promosyon Ödemesi

Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak

İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 25 Zam!

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

Konya'da TOKİ'den Mükemmel Sosyal Konut Fırsatı: 12.670 TL Taksit ile Ev Sahibi Olun!

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

Temmuz Zammı Alarm Veriyor! Erdoğan'ın Açıklamaları Şok Etti

Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık