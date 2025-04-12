Kayseri'de Anadolu Odaları Platformu Toplantısı Gerçekleştirildi

Kayseri'de Anadolu Odaları Platformu Toplantısı Yapıldı

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen Anadolu Odaları Platformu Toplantısı, 17 oda başkanının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı, Kayseri'deki bir otelde gerçekleştirildi.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, toplantıda meslekleri açısından önemli konulara değinerek, “Mesleki sorunlarımız var ve geleceği şekillendirmek için projeler üretmeliyiz,” dedi.

Kartaloğlu, 2024 için mali müşavirlerin yoğun bir yıl geçireceğini vurgulayarak, “Bu yoğunluk artık normal hale geldi. Ülkede dijital dönüşümü gerçekleştirdik ama bu durum işlerimizi daha da zorlaştırdı,” ifadelerinde bulundu. Her ay defter kapama işlemleri yapma zorunluluğu ile karşılaştıklarını belirten Kartaloğlu, sorunları çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını kaydetti.

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya, katılımcılara Kayseri'nin tarihi ve kültürel özellikleri hakkında bilgi vererek, mesleklerinin ortak sorunlarına çözüm bulmak üzere toplandıklarını dile getirdi.

Yedikaya, Anadolu Odaları Platformu olarak ülke genelindeki odaların birlik ve beraberlik içinde hareket etme, mesleki dayanışmayı artırma ve yerel dinamiklerin ortak akılla şekillendirilmesi hedeflerini vurguladı.

Kayseri'de 2 bin 100 üye ve 600'e yakın stajyer bulunduklarını belirten Yedikaya, meslek sorunlarına çözüm sunanlara teşekkür etti.

Toplantıya ayrıca TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya Arıkan ile AK Parti Kayseri milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve Şaban Çopuroğlu ile Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da katıldı ve konuşma yaptı.

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlenen ve 17 oda başkanının katıldığı "Anadolu Odaları Platformu Toplantısı" Kayseri'de yapıldı.

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlenen ve 17 oda başkanının katıldığı "Anadolu Odaları Platformu Toplantısı" Kayseri'de yapıldı.