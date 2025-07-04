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Kayseri'de 'Anadoludakiler Pazarı' Açıldı

Kayseri'de, Emine Erdoğan'ın himayesinde 'Anadoludakiler Pazarı' açıldı. Anadolu'nun yöresel ürünleri, küresel pazarlara sunulacak.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 17:11
Kayseri'de 'Anadoludakiler Pazarı' Açıldı

Kayseri'de 'Anadoludakiler Pazarı' Resmen Açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen Anadoludakiler Projesi kapsamındaki 'Anadoludakiler Pazarı', Kayseri'de açıldı.

Projenin Hedefleri ve Açılış Töreni

Açılış, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Burada konuşan Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, projenin amacının Anadolu'daki yöresel ürünleri ve değerleri küresel pazarlara ulaştırmak olduğunu ifade etti.

Şimşek, Anadolu'nun eşsiz ürünlerini markalarla, inovasyonla ve tasarımla ulusal vitrine taşımayı hedeflediklerini belirterek, “Bunları bir numune olarak bu pazar ortamında sergiliyoruz. Kayseri'nin kıymetli ürünlerinin yanı sıra, ürünlerin hikayelerinin de önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz,” dedi.

Destek ve Katkılar

Şimşek, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile projeler için çağrıya çıktıklarını, kooperatiflerin ve üreticilerin başvurabileceklerini duyurdu. Ayrıca, projelerin üst limitinin 2 milyon lira olduğunu da sözlerine ekledi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ise yerel değerlerin önemine vurgu yaptı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de üretime katkı sağlayan tüm kadınlara ve üreticilere teşekkürlerini iletti.

Pazarın Açılışı ve Etkinlikler

Açılışın ardından katılımcılar, pazar yerinin açılış kurdelesini keserek ürünlerin bulunduğu tezgahları gezdi. Protokol üyeleri, peynir ve yağ gibi ürünlerin sergilendiği tezgahın önünde Kafkas dansı izledi. Ayrıca, Pınarbaşı Kaymakamı Salih Ağar, bir tezgahın önünde cura çalarak etkinliğe renk kattı.

Bölgedeki kadın kooperatifleri, üretici birlikleri ve zanaatkarlar, ahşap tezgahlarda ürünlerini sergileyerek ziyarete açılan pazarın keyfini çıkardı. Pazar yeri, 3 gün boyunca ziyarete açık olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sanayi ve Teknoloji...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen Anadoludakiler Projesi kapsamındaki "Anadoludakiler Pazarı", Kayseri'de açıldı. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki açılışa katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler burada bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sanayi ve Teknoloji...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen Anadoludakiler Projesi kapsamındaki "Anadoludakiler Pazarı", Kayseri'de açıldı. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki açılışa katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler burada bir konuşma yaptı.

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