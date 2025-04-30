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Kayseri'de Apartman Yangını: Dumandan Etkilenen Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 12:21
Kayseri'de Apartman Yangını: Dumandan Etkilenen Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Yangın Olayı Kayseri'de Gerçekleşti

Kayseri'nin Talas ilçesinde Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangın, Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Olay, apartmanın 11'inci katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşti.

Acelenin Hızla Ekipler İhbarı

Yangının yükselmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak başarılı bir şekilde söndürmeyi başardı.

Dumandan Etkilenen Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Yangın sırasında dumandan etkilenen G.S., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın sebebi ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

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