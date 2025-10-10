Kayseri'de Bakkalda Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Yaralandı

Olayın Detayları

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde bir bakkalda, iddiaya göre 'yan bakma' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, T.S.M. bıçakla Ü.A.'yı yaraladı.

Müdahale ve Gelişmeler

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli, bir süre sonra yakalandı.

