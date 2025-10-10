Kayseri'de Bakkalda Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Yaralandı

Kayseri Melikgazi'de bir bakkalda 'yan bakma' tartışması kavgaya dönüştü; T.S.M. bıçakla Ü.A.'yı yaraladı, şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 00:30
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 00:30
Kayseri'de Bakkalda Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Yaralandı

Kayseri'de Bakkalda Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Yaralandı

Olayın Detayları

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde bir bakkalda, iddiaya göre 'yan bakma' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, T.S.M. bıçakla Ü.A.'yı yaraladı.

Müdahale ve Gelişmeler

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli, bir süre sonra yakalandı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir bakkalda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. hbar...

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir bakkalda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. hbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Özgürlük Filosu'nda Alıkonulan 3 Milletvekili Türkiye'ye Döndü
2
İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde Önemli Sergiler
3
Kocaeli Gebze'de Müstakil Evin Duvarı Çöktü, Bina Tahliye Edildi
4
BBDSO'dan Prof. Hikmet Şimşek'i Anma Konseri
5
Kayseri'de Bakkalda Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Yaralandı
6
TRT Avaz Galası KKTC'de: 'Kıbrıs Mücahitleri' Belgeseli Tanıtıldı
7
Türkiye Innovation Week'te 'Yapay Zeka Çağında Medya' Paneli

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında