Kayseri'de Başkan Büyükkılıç'tan Kaymakam Ziyaretleri: İş Birliği ve Koordinasyon Vurgusu

Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan, Melikgazi ve Talas kaymakamlarını ziyaret ederek kamu hizmetlerinde iş birliği ve vatandaş odaklı koordinasyon çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 14:47
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 14:47
Kayseri'de Başkan Büyükkılıç'tan Kaymakam Ziyaretleri: İş Birliği ve Koordinasyon Vurgusu

Başkan Büyükkılıç Kaymakamlık Ziyaretleriyle Koordinasyonu Güçlendirdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kent genelinde kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve kurumlar arası iş birliğini pekiştirmek amacıyla Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçelerindeki kaymakamlıkları ziyaret etti.

Melikgazi Ziyareti: Yetkililerle Bir Araya Geldi

Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ile yapılan görüşmede Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ve ilçe müdürleri de hazır bulundu. Büyükkılıç, toplantıda kamu hizmetlerinde koordinasyonun önemine dikkat çekerek birimlerde görev yapan personele kolaylıklar diledi ve ilgileri için teşekkür etti.

Kocasinan'da Birim Turları ve Personelle Sohbet

Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'i ziyaret eden Büyükkılıç, kaymakamlık bünyesindeki hizmet birimlerini gezdi ve görev yapan personelle bir araya geldi. Çalışmalarda başarı temennisinde bulunan Büyükkılıç, Kaymakam Ermiş'e misafirperverliği için teşekkür etti.

Talas Ziyareti: Vatandaş Odaklı Hizmet vurgusu

Talas Kaymakamı İlyas Memiş'i ziyaretinde Büyükkılıç, kaymakamlık binasındaki vatandaşlara hizmet veren birimleri inceleyip personelle sohbet etti. İlçeye yönelik projelerde başarı dileyen Büyükkılıç, Kaymakam Memiş'e teşekkürlerini iletti.

Ziyaretlerde öne çıkan ortak mesaj; Kayseri'nin her ilçesinde vatandaş odaklı hizmet anlayışının güçlendirilmesi ve yerel yönetimlerle merkezi idare arasındaki uyumun artırılması oldu. Başkan Büyükkılıç, 'Şehrimize hizmet için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz' vurgusunu yineledi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, KOCASİNAN, MELİKGAZİ VE TALAS...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, KOCASİNAN, MELİKGAZİ VE TALAS KAYMAKAMLARINI ZİYARET EDEREK KAMU HİZMETLERİNDE İŞ BİRLİĞİ VE KOORDİNASYON VURGUSU YAPTI.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, KOCASİNAN, MELİKGAZİ VE TALAS...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MİT, Arabistanlı Lawrence’e Dair 87 Yıllık Raporu Açıkladı
2
Haliç'te Denizden Haç Çıkarma Töreni — Patrik Bartholomeos'un Attığı Haçı Vasilios Konstantinidis Çıkardı
3
Osmangazi’den Kültür ve Gençliğe Tam Destek: Erkan Aydın NAKEM'i Ziyaret Etti
4
İnegöl Belediyesi’nden Otizm ve Nöroçeşitlilik Semineri — Espina Hande Ayas Katıldı
5
Bursa'dan Karbonmonoksit Uyarısı: 'Sessiz Katil' İçin Basit Önlemler Hayat Kurtarır
6
Bursa'da Karbonmonoksit Uyarısı: Basit Önlemler Hayat Kurtarır
7
Bitlis'te Helikopter Ambulansla Anne ve Yeni Doğan Bebeğin Kurtarılması

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları