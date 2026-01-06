Kayseri'de Başkan Büyükkılıç'tan Kaymakam Ziyaretleri: İş Birliği ve Koordinasyon Vurgusu

Başkan Büyükkılıç Kaymakamlık Ziyaretleriyle Koordinasyonu Güçlendirdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kent genelinde kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve kurumlar arası iş birliğini pekiştirmek amacıyla Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçelerindeki kaymakamlıkları ziyaret etti.

Melikgazi Ziyareti: Yetkililerle Bir Araya Geldi

Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ile yapılan görüşmede Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ve ilçe müdürleri de hazır bulundu. Büyükkılıç, toplantıda kamu hizmetlerinde koordinasyonun önemine dikkat çekerek birimlerde görev yapan personele kolaylıklar diledi ve ilgileri için teşekkür etti.

Kocasinan'da Birim Turları ve Personelle Sohbet

Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'i ziyaret eden Büyükkılıç, kaymakamlık bünyesindeki hizmet birimlerini gezdi ve görev yapan personelle bir araya geldi. Çalışmalarda başarı temennisinde bulunan Büyükkılıç, Kaymakam Ermiş'e misafirperverliği için teşekkür etti.

Talas Ziyareti: Vatandaş Odaklı Hizmet vurgusu

Talas Kaymakamı İlyas Memiş'i ziyaretinde Büyükkılıç, kaymakamlık binasındaki vatandaşlara hizmet veren birimleri inceleyip personelle sohbet etti. İlçeye yönelik projelerde başarı dileyen Büyükkılıç, Kaymakam Memiş'e teşekkürlerini iletti.

Ziyaretlerde öne çıkan ortak mesaj; Kayseri'nin her ilçesinde vatandaş odaklı hizmet anlayışının güçlendirilmesi ve yerel yönetimlerle merkezi idare arasındaki uyumun artırılması oldu. Başkan Büyükkılıç, 'Şehrimize hizmet için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz' vurgusunu yineledi.

