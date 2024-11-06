Kayseri'de Bıçaklama Olayında Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Kayseri'de Şok Olay: Bıçakla Öldürülen Arkadaşın Katilinin Yargılanması

Kayseri'de, çalıştığı inşaatın sahibi tarafından ödemenin yapılmaması üzerine, bu durumu arkadaşına yükleyerek bıçakla öldüren sanık, mahkeme önüne çıktı.

Duruşmada Yer Alanlar

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklanan sanık inşaat işçisi İ.T., ölen H.K.'nin yakınları ve avukatları katıldı. Duruşma savcısı, sanığın "kasten öldürme" suçundan ceza almasını talep etti.

Sanığın Savunması

İ.T. ifadesinde, bir yıl önce kendisi gibi inşatta çalışan H.K. ile bir sorun yaşadığını belirtti. 8 günlük yevmiyesinin ödenmemesi nedeniyle aralarının bozulduğunu ifade etti. Olay günü, H.K.'nin kendisine hakaret ettiğini öne sürdü:

"Olay sabahı, işçilerin uğradığı yere gittim. H.K. aracıyla yanımdan geçip küfretti. Durduğumda yanına gitmek istedim. Elinde maket bıçağı vardı. Araçtan inmesini engellemeye çalıştım ama başaramadım. Küfrederek bıçağı sallamaya başladı. Başımı yaraladı. Yüzüm kanadı. Kendimi korumak için cebimdeki bıçakla savunmaya çalıştım. Nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Bıçağı polise verdim. Çok pişmanım. "

Maktulün Yakınlarının Tepkisi

H.K.'nin eşi Z.K., sanığı tanımadığını ve olayı oğlundan öğrendiğini ifade etti. Sanığın eşine yardım etmek amacıyla inşaata götürdüğünü ekleyen Z.K., "Eşim hastaydı. Engelli çocuğum da var. Sanıktan şikayetçiyim. En ağır cezayı almasını istiyorum." dedi.

Mahkeme Kararını Verdi

Sanığın avukatı, savunma için ek süre talep ederken mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın Ayrıntıları

Olay, 10 Haziran 2024 tarihinde Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi'nde meydana geldi. İ.T. ve H.K. arasında çıkan bıçaklı kavgada H.K. ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamamıştı. Bu gelişmenin ardından sanık tutuklanmıştı.