Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralandı

Kayseri Kocasinan'da bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralanırken, polis zanlıyı arıyor.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 00:09
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 00:09
Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Yenişehir Mahallesi Aşikar Sokak'ta meydana gelen bıçaklı kavga, kanlı bir olaya dönüşerek 1 kişinin ağır yaralanmasına neden oldu.

Olay, A.H. ve E.C. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan tartışma sonucunda gerçekleşti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile birlikte E.C, yanındaki bıçakla A.H.'yi yaraladı.

Çevredekilerin durumu acil olarak bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı A.H., ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayın ardından polis, E.C.'yi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Polis ekipleri olay...

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

