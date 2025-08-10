Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Yenişehir Mahallesi Aşikar Sokak'ta meydana gelen bıçaklı kavga, kanlı bir olaya dönüşerek 1 kişinin ağır yaralanmasına neden oldu.

Olay, A.H. ve E.C. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan tartışma sonucunda gerçekleşti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile birlikte E.C, yanındaki bıçakla A.H.'yi yaraladı.

Çevredekilerin durumu acil olarak bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı A.H., ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayın ardından polis, E.C.'yi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

